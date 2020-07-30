Алия Мустафина: «Мне абсолютно плевать, кто что обо мне думает»
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина в интервью Olympic Channel описала себя тремя эпитетами.
«Добрая. Потому что я очень добрая, — рассказала Мустафина. — Например, будет тяжело стать тренером из-за своей доброты. Не умею принуждать людей.
Несокрушимая. Мне абсолютно плевать, кто что обо мне думает. Знаю, что у меня есть собственный взгляд на любые вещи. Мне безразлично, что другие думают об этом.
Возможно, честная. Никогда не лгу, когда речь заходит о моем отношении к кому-либо или о чем-нибудь еще».
Мустафина пока не отказывается от участия в Олимпийских играх.
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