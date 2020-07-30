Алия Мустафина: «Мне абсолютно плевать, кто что обо мне думает»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина в интервью Olympic Channel описала себя тремя эпитетами.

«Добрая. Потому что я очень добрая, — рассказала Мустафина. — Например, будет тяжело стать тренером из-за своей доброты. Не умею принуждать людей.

Несокрушимая. Мне абсолютно плевать, кто что обо мне думает. Знаю, что у меня есть собственный взгляд на любые вещи. Мне безразлично, что другие думают об этом.

Возможно, честная. Никогда не лгу, когда речь заходит о моем отношении к кому-либо или о чем-нибудь еще».

Мустафина пока не отказывается от участия в Олимпийских играх.