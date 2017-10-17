Мария Шарапова: "Не получилось хорошо выступить в Москве, но такая возможность у меня еще будет"

Российская теннисистка Мария Шарапова после матча первого круга "ВТБ Кубка Кремля" против Магдалены Рыбариковой (6:7 (3:7), 4:6) поблагодарила болельщиков за поддержку. Также Шарапова отметила, что ее удивила собственная физическая форма.

– Насколько повлияло на вас и на соперницу, что в воскресенье вы играли в финалах разных турниров?

– И мне было тяжело, и ей тяжело, это всем понятно. Но я очень стремилась сюда, хотела хорошо выступить. Физически я чувствовала себя нормально, честно, хотя и провела пять игр за пять дней. Это было для меня сюрпризом. Хотя я знала, что матч предстоит сложный.

– Как оцените обстановку на матче и поддержку зала?

– Поддержка замечательная, был полный стадион. Хотя я не знала точно, чего ожидать, но хотела сыграть на родине. Знала, что все переживали за меня, болели в этот последний период. К сожалению, не получилось хорошо выступить, но думаю, у меня еще будет возможность. (Антон БАБОШИН)

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