Дель Потро обыграл Димитрова в финале турнира в Стокгольме

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро стал победителем турнира в Стокгольме. В финале он победил болгарина Григора Димитрова со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут.
Отметим, этот трофей стал для 29-летнего Дель Потро первым в сезоне и 20-м в карьере на турнирах ATP.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Intrum Stockholm Open
Призовой фонд 589 185 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Дель Потро (Аргентина, 4) – Димитров (Болгария, 1) – 6:4, 6:2
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