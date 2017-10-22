Дель Потро обыграл Димитрова в финале турнира в Стокгольме

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро стал победителем турнира в Стокгольме. В финале он победил болгарина Григора Димитрова со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут.

Отметим, этот трофей стал для 29-летнего Дель Потро первым в сезоне и 20-м в карьере на турнирах ATP.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Intrum Stockholm Open

Призовой фонд 589 185 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Дель Потро (Аргентина, 4) – Димитров (Болгария, 1) – 6:4, 6:2