В Госдуме предложили украинским спортсменам подумать о получении российского гражданства

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в связи с решением Украины временно отказаться не только от биатлонного этапа Кубка мира в Тюмени, но и от участия в турнирах по всем видам спорта на территории России отметил, что в сопредельном государстве принято провокационное решение. Накануне на Украине, напомним, приняли решение временно отказаться от участия в турнирах по всем видам спорта на территории Российской Федерации.

– Вслед за лондонскими призывами к бойкоту под надуманным предлогом украинские чиновники поспешили присоединиться к ставшей популярной теме спортивно-политических скандалов, – отметил Дегтярев. – Однако в отличие от англичан, которые рассматривают вариант бойкота ЧМ-2018 не самими футболистами, а членами официальной делегации, в Киеве решили прибегнуть к радикальному способу провокации. Вероятно, таким образом Украина хочет показать свою лояльность Западу. Но в безуспешной погоне за расположением своих европейских партнеров киевские политики совершенно перестали думать об интересах своего народа, миллионах болельщиков и спортсменов.

Россия была, есть и будет великой спортивной державой. В нашей стране регулярно проводятся самые яркие международные соревнования мирового масштаба. Поэтому украинским спортсменам стоит рассмотреть вариант переезда в Россию, где у них будет возможность выступать на любых спортивных соревнованиях. Думаю, эту идею поддержат и спонсоры из Киева, и все, кто считает, что спорт должен быть вне политики. (Андрей СИЗЯКИН)