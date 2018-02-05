Наталия Гарт: "Юристы уже проработали наши дальнейшие действия"

Глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт рассказала, что в самое ближайшее время будут предприняты меры, чтобы российские оправданные спортсмены все-таки смогли участвовать в Олимпиаде-2018.
– Не удивлены решением МОК о не допуске оправданных российских спортсменов на Олимпиаду?
– Я совершенно не удивлена таким решением. Слушала вчера пресс-конференцию Томаса Баха, и все было понятно. Если президент МОК говорит о том, что он крайне разочарован решением CAS, то становится очевидно – они не собираются присылать приглашения. Мне сейчас очень грустно.
– Планируете обращаться в ad hoc панель CAS (выездная панель CAS, которая рассматривает дела в ускоренном порядке. - Прим. "СЭ") в Пхенчхане?
– Да, туда можно подать обращение. Юристами сейчас уже проработан алгоритм наших дальнейших действий. Они будут принимать различные юридические решения и действия. До Олимпиады осталось несколько дней, и мы будем предпринимать меры в самое ближайшее время.
– То есть борьба продолжается?
– Не хотелось бы, чтобы это так выглядело. Мы уважаем принципы МОК и хотим быть единой семьей, как это было раньше. Слово борьба режет мне слух. К сожалению, нам не верят и доказывать свою правоту теперь нужно профессионально, с помощью адвокатов. Мы не виновны, и нам приходится идти в суд. Это вынужденная мера, чтоб нам в конце концов поверили. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Напомним, что МОК отклонил запрос ОКР включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных CAS 13 спортсменов и двух тренеров.
xxx5
Пригласить, конечно они уже не пригласят. Но засудить их нужно, и на бабки поставить.
14:54
Mao11
Ничего не поможет никого не пригласят всё равно и никакая выездная сессия CAS не поможет. Гитлер в спорте ( МОК) победил русских, а они до последнего верили, прямо как Сталин.
14:41
ol69312
а за клевету нет желание подать в суд?
14:19