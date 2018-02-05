Наталия Гарт: "Юристы уже проработали наши дальнейшие действия"

Глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт рассказала, что в самое ближайшее время будут предприняты меры, чтобы российские оправданные спортсмены все-таки смогли участвовать в Олимпиаде-2018.

– Не удивлены решением МОК о не допуске оправданных российских спортсменов на Олимпиаду?

– Я совершенно не удивлена таким решением. Слушала вчера пресс-конференцию Томаса Баха, и все было понятно. Если президент МОК говорит о том, что он крайне разочарован решением CAS, то становится очевидно – они не собираются присылать приглашения. Мне сейчас очень грустно.

– Планируете обращаться в ad hoc панель CAS (выездная панель CAS, которая рассматривает дела в ускоренном порядке. - Прим. "СЭ") в Пхенчхане?

– Да, туда можно подать обращение. Юристами сейчас уже проработан алгоритм наших дальнейших действий. Они будут принимать различные юридические решения и действия. До Олимпиады осталось несколько дней, и мы будем предпринимать меры в самое ближайшее время.

– То есть борьба продолжается?

– Не хотелось бы, чтобы это так выглядело. Мы уважаем принципы МОК и хотим быть единой семьей, как это было раньше. Слово борьба режет мне слух. К сожалению, нам не верят и доказывать свою правоту теперь нужно профессионально, с помощью адвокатов. Мы не виновны, и нам приходится идти в суд. Это вынужденная мера, чтоб нам в конце концов поверили. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что МОК отклонил запрос ОКР включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных CAS 13 спортсменов и двух тренеров.

Решение МОК: циничное убийство