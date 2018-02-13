Дмитрий Свищев: "Мы еще не такие старенькие, чтобы хвастаться историческими достижениями"

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев отметил, что рассчитывал на медаль Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого в дабл-миксте. По его словам, бронзовая награда на Олимпиаде-2018 - это фантастический успех для российского керлинга.

- Дмитрий Александрович, вы прогнозировали эту медаль?

- Конечно, ведь ребята уже выигрывали чемпионат мира. Другое дело, что это Олимпийские игры, и тут возможны любые чудеса. Помните ситуацию в шорт-треке, когда все упали и выиграл австралиец? Так же и тут могло случиться все, что угодно. Бронзовая медаль – это успех конкретно ребят и всей федерации. Наших тренеров, медицинского штаба, иностранных партнеров – всех!

- Есть ощущение, что вы вошли в историю?

- Да. Хотя мы еще не такие старенькие, чтобы хвастаться какими-то историческими достижениями. Российскому керлингу всего лишь около 25 лет. Поэтому для нас олимпийская медаль, да еще впервые в дабл-миксте – это фантастический успех. Есть небольшая досада, что не смогли побороться за золото. Но радости сейчас куда больше.

- Обычно, когда в олимпийской программе появляется какая-то новая дисциплина, мы в России спохватываемся далеко не сразу, сначала сильно отстаем и потом мучительно догоняем. Как вам удалось предвидеть будущее дабл-микста и начать развивать этот вид, когда он еще не входил в программу Игр?

- Когда два года назад эти ребята выиграли чемпионат мира, еще никто не думал, что дисциплина станет олимпийской. Я не знаю, может, дело в интуиции, но уже тогда мы стали развивать этот вид. Вот так, с первой попытки взять медаль здесь – это большая удача. Дело еще и в том, что благодаря таким ярким результатам огромными шагами идет популяризация керлинга. Колоссальное количество детишек приходят записываться в секции. Проблема теперь не в недостатке желающих тренироваться, а в том, что для них не хватает стадионов!

- Эта медаль снимет часть психологического давления с команды Виктории Моисеевой, которая еще будет тут выступать?

- Перед командой Моисеевой стоит именно такая задача – играть расслабленно, не напрягаясь. Потому что как бы девчонки ни бахвалились, ни кудахтали тут, как птенцы, ноги-то все равно трясутся. Видно, что они очень переживают. Поэтому я их прошу играть в свое удовольствие, "на фане". Тогда они всех порвут.

- Статус "Олимпийских атлетов из России" создает для вас какие-то сложности?

- Никаких проблем не было. Мне, конечно, все это удивительно, в такой роли на Олимпийских играх я присутствую первый и, надеюсь, последний раз. Но я специально интересовался у всех тренеров и спортсменов: ни у кого сложностей не возникало. Надеюсь, до конца Игр так и будет. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018