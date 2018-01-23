Тренер Юрловой уверен, что биатлонистка не попадет в черный список МОК и поедет на Игры

Тренер Екатерины Юрловой Анатолий Хованцев выразил уверенность, что биатлонистка выступит на Олимпиаде в Корее. Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) внес в число приглашенных на Игры только Антона Бабикова, Ульяну Кайшеву и Татьяну Акимову.
– Она не выступала в Сочи-2014, поэтому каких-то проблем быть не должно, – сказал Хованцев. – Екатерина давно уже не живет в России и допинг-тесты сдает за ее пределами. Так что мы не ждем, что ее не пустят в Пхенчхан (Андрей СИЗЯКИН)
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npon426
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
21:04
rotkiv04
а от имени кого она будет выступать, если от своего, то пусть сама за себя и болеет, белый флаг ей в руки
19:39
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Тренер, вроде, взросленький, а ДОВОДЫ приводит --- обхохочешься... "не выступала на О.И.--14 и ДАВНО!!!!! уже НЕ ЖИВЁТ!!!! в россии" !!!!! Так пусть ОНА и выступает за страну с названием "" НЕ ЖИВУ В РОССИИ""!!!!!
19:38
NapoliFC
Кстати на главной странице уже новость Юрлову тоже не пустили:))))
19:32
Pyatochok
Гыыыы, а что там Юрлова будет делать? Под сопли и крики губошлёпа Губерниева попадёт в пятый десяток лузеров с винторезами и на лыжах... ЯПлакалЪ!
19:08
slovogospoda
NapoliFC Одно непонятно зачем туда ехать Юрловой, если она не способна даже за 10-ку регулярно бороться./..Времена когда в Биатлон будут сражаться только те два биатлониста которые Вам нравятся уже недалеко. Скоро.
18:55
Nikser65
Тварь. Таких тренеров надо оградить от спортсменов.
18:43
terebun
За собственные деньги - пожалуйста... так все туристы поступают. Большинство наших спортсменов, это туристы... Такого позора страна еще не испытовала. Виват Мутко и Жуков....
18:37
NapoliFC
Одно непонятно зачем туда ехать Юрловой, если она не способна даже за 10-ку регулярно бороться.
17:47