Тренер Юрловой уверен, что биатлонистка не попадет в черный список МОК и поедет на Игры

Тренер Екатерины Юрловой Анатолий Хованцев выразил уверенность, что биатлонистка выступит на Олимпиаде в Корее. Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) внес в число приглашенных на Игры только Антона Бабикова, Ульяну Кайшеву и Татьяну Акимову.

– Она не выступала в Сочи-2014, поэтому каких-то проблем быть не должно, – сказал Хованцев. – Екатерина давно уже не живет в России и допинг-тесты сдает за ее пределами. Так что мы не ждем, что ее не пустят в Пхенчхан (Андрей СИЗЯКИН)