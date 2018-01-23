ОКР запросит у МОК причины отсутствия лидеров сборной среди возможных участников Олимпиады-2018

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил о том, что организация намерена отправить запрос в Международный олимпийский комитет (МОК) с целью узнать причины, из-за которых некоторые спортсмены не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр-2018.
По его словам, МОК имеет право не приглашать определенных атлетов на Игры, но повод должен быть обоснован. Ранее сообщалось, что на данный момент конькобежец Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов отсутствуют в списке спортсменов, которых МОК готов пригласить на Олимпиаду в Пхенчхане.
– Мы сегодня направляем в адрес МОК официальное письмо с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр, – сказал Поздняков. – В соответствии с решениями Исполкома, МОК обладает исключительным правом приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов.
Вместе с тем, эти причины должны быть обоснованы и разъяснены спортсменам. По всем остальным пунктам повестки переговоров, которые касаются технических и организационных вопросов также была проведена большая работа, однако сейчас у нас на повестке, в первую очередь, вопрос по составу нашей команды.
На данный момент вся информация носит пока предварительный характер, хотел бы подчеркнуть это. Будем сегодня обсуждать ситуацию со спортивными федерациями и продолжим диалог с МОК, после чего уже будут приняты окончательные решения. (Олег ШАМОНАЕВ)
egoshin-alex
Господин президент Путин, что за произвол творится в отношении граждан РФ?! Озвучьте Вашу позицию, пожалуйста! Мы, россияне, правда люди пятого сорта? Даже если мы побеждали суперменов, все равно к нам может подойти старикашка из мок, лягнуть нас под яйца костлявой ножкой, забрать медаль, а еще отчитать как щенка? Мол, не нравитесь вы нам, потому что и сами не знаем почему. Но не нравитесь и не даем вам приглашения на Олимпиаду. А, господин президент!?
18:53
serzheo
Поздно пить Боржоми, когда почки отказали. Раньше надо было суетиться. Вам в рожу наплевали а вы спрашиваете - за что. Уже бить надо, а не спрашивать.
16:17
Я ХУдЕЮ!
чинуши наши спешат прикрыть свой зад, создавая видимость активной деятельности, но, как говорится: хватился поп за яйца, когда Пасха прошла
13:18
Jean Reno
Устюгова-то за что? ерунда какая-то..
12:51
fireman32
Поздняков делает вид,что не знал,что забанят всех ,кто участвовал в Играх в Сочи?
11:50
volga-tlt
ну чиновникам не хочется местечко теплое терять и хочется в заграницу съездить, будут строго хмурить бровки и писать письма с запросами...не унижались бы уже в этом цирке и не позорились бы с результатами на играх, остались то медведева с загитовой, да и то 100% уверенности в поездке нет...лучше бы на сэкономленные деньги провели свои игры и не позорились...
11:38
sawrtre
tryam вся сборная по биатлону кушала допинг вся причина. отсюда и провал в этом году////////// ты тоже видно кушать любишь,причмокивая.
11:22
с.карасёв
родченков всё вспомнил...
11:17
tryam
вся сборная по биатлону кушала допинг вся причина. отсюда и провал в этом году
11:08