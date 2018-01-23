11:00 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

ОКР запросит у МОК причины отсутствия лидеров сборной среди возможных участников Олимпиады-2018

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Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил о том, что организация намерена отправить запрос в Международный олимпийский комитет (МОК) с целью узнать причины, из-за которых некоторые спортсмены не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр-2018.

По его словам, МОК имеет право не приглашать определенных атлетов на Игры, но повод должен быть обоснован. Ранее сообщалось, что на данный момент конькобежец Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов отсутствуют в списке спортсменов, которых МОК готов пригласить на Олимпиаду в Пхенчхане.

 
Сергей УСТЮГОВ.Станислав Поздняков: "В списке участников Олимпиады больше нет Ана, Шипулина и Устюгова"

– Мы сегодня направляем в адрес МОК официальное письмо с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр, – сказал Поздняков. – В соответствии с решениями Исполкома, МОК обладает исключительным правом приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов.

Вместе с тем, эти причины должны быть обоснованы и разъяснены спортсменам. По всем остальным пунктам повестки переговоров, которые касаются технических и организационных вопросов также была проведена большая работа, однако сейчас у нас на повестке, в первую очередь, вопрос по составу нашей команды.

На данный момент вся информация носит пока предварительный характер, хотел бы подчеркнуть это. Будем сегодня обсуждать ситуацию со спортивными федерациями и продолжим диалог с МОК, после чего уже будут приняты окончательные решения. (Олег ШАМОНАЕВ)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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egoshin-alex

Господин президент Путин, что за произвол творится в отношении граждан РФ?! Озвучьте Вашу позицию, пожалуйста! Мы, россияне, правда люди пятого сорта? Даже если мы побеждали суперменов, все равно к нам может подойти старикашка из мок, лягнуть нас под яйца костлявой ножкой, забрать медаль, а еще отчитать как щенка? Мол, не нравитесь вы нам, потому что и сами не знаем почему. Но не нравитесь и не даем вам приглашения на Олимпиаду. А, господин президент!?

18:53

serzheo

Поздно пить Боржоми, когда почки отказали. Раньше надо было суетиться. Вам в рожу наплевали а вы спрашиваете - за что. Уже бить надо, а не спрашивать.

16:17

Я ХУдЕЮ!

чинуши наши спешат прикрыть свой зад, создавая видимость активной деятельности, но, как говорится: хватился поп за яйца, когда Пасха прошла

13:18

Jean Reno

Устюгова-то за что? ерунда какая-то..

12:51

fireman32

Поздняков делает вид,что не знал,что забанят всех ,кто участвовал в Играх в Сочи?

11:50

volga-tlt

ну чиновникам не хочется местечко теплое терять и хочется в заграницу съездить, будут строго хмурить бровки и писать письма с запросами...не унижались бы уже в этом цирке и не позорились бы с результатами на играх, остались то медведева с загитовой, да и то 100% уверенности в поездке нет...лучше бы на сэкономленные деньги провели свои игры и не позорились...

11:38

sawrtre

tryam вся сборная по биатлону кушала допинг вся причина. отсюда и провал в этом году////////// ты тоже видно кушать любишь,причмокивая.

11:22

с.карасёв

родченков всё вспомнил...

11:17

tryam

вся сборная по биатлону кушала допинг вся причина. отсюда и провал в этом году

11:08