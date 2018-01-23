ОКР запросит у МОК причины отсутствия лидеров сборной среди возможных участников Олимпиады-2018

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил о том, что организация намерена отправить запрос в Международный олимпийский комитет (МОК) с целью узнать причины, из-за которых некоторые спортсмены не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр-2018.

По его словам, МОК имеет право не приглашать определенных атлетов на Игры, но повод должен быть обоснован. Ранее сообщалось, что на данный момент конькобежец Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов отсутствуют в списке спортсменов, которых МОК готов пригласить на Олимпиаду в Пхенчхане.

– Мы сегодня направляем в адрес МОК официальное письмо с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр, – сказал Поздняков. – В соответствии с решениями Исполкома, МОК обладает исключительным правом приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов.

Вместе с тем, эти причины должны быть обоснованы и разъяснены спортсменам. По всем остальным пунктам повестки переговоров, которые касаются технических и организационных вопросов также была проведена большая работа, однако сейчас у нас на повестке, в первую очередь, вопрос по составу нашей команды.

На данный момент вся информация носит пока предварительный характер, хотел бы подчеркнуть это. Будем сегодня обсуждать ситуацию со спортивными федерациями и продолжим диалог с МОК, после чего уже будут приняты окончательные решения. (Олег ШАМОНАЕВ)

Звезд России не пускают на Олимпиаду. Live!