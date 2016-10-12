Вениамин Бут: "Исинбаева - прекрасный кандидат на пост президента ОКР"

Президент федерации гребного спорта России Вениамин Бут отметил, что отнесся к отставке президента ОКР Александра Жукова спокойно. По его словам, один из главных кандидатов на освободившийся пост, Елена Исинбаева, справится с возложенными на нее функциями.

- Александр Жуков, насколько я знаю, продолжит работу в Международном олимпийском комитете. Кроме того, сейчас говорят о реорганизации Минспорта, и Жуков может так же занять пост руководителя нового ведомства. Так что в его отставке точно нет ничего страшного. Что касается кандидатов на пост главы ОКР, я слышал только о Елене Исинбаевой. Считаю, Елена - хороший кандидат и должна справиться с этой работой на отлично. Она человек боевой, хорошо знающий спорт изнутри и при этом способный к организаторской работе. (Борис КРИВИН)

