Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов временно отстранены из-за драки после боя Хабиб - Конор

Российские бойцы ММА Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов временно отстранены по решению Атлетической комиссии штата Невада. Спортсмены наказаны за участие в драке после главного боя UFC 229 Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября.

Также был временно отстранен и тренер Макргегора Диллон Дэнис. Санкции будут действовать до следующего заседания комиссии по делам спортсменов. Оно состоится, предположительно, в декабре или январе.

Ранее Атлетическая комиссия штата Невада собиралась до 10 декабря вынести решение по санкциям к Хабибу, который после победы над Конором выскочил в зал и атаковал команду соперника во главе с Дэнисом. В конце октября организация продлила временное отстранение российского чемпиона UFC до названной даты и вернула ему половину из замороженного гонорара за поединок - миллион долларов.

Перед этим Хабиб заявил, что в случае увольнения бойцов своей команды (в промоушене выступает Тухугов), он сам покинет UFC.

В ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Конора Макргегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого в октагоне и за его пределами завязалась массовая драка, в которой участвовали представители команд обоих соперников.

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