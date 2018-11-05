Жозе Альдо: "Я понимаю Хабиба. UFC не может его наказывать"

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо считает, что организация не должна наказывать Хабиба Нурмагомедова за потасовку после боя с Конором Макгрегором. По его словам, ирландец слишком активно провоцировал россиянина, который после победы над ним покинул пределы октагона и ввязался в драку с членами команды Макгрегора.

– Я понимаю реакцию Хабиба, – цитирует ESPN Альдо. – Это не его вина. Мы не должны его винить за этот поступок, потому что UFC позволяет Макгрегору делать все, что он хочет. Так было раньше, так и сейчас. Это не вина Хабиба. Он не должен быть наказан.