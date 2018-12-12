Президент ACA: "Кадыров будет следить за лигой, давать советы, но не управлять"

ACA (Absolute Championship Akhmat) Александр Яценко сообщил, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров будет следить за новой лигой смешанных единоборств, но при этом не станет ей управлять.

- Думаю, Рамзан Ахматович будет продолжать следить за успехами и недочетами лиги, потому что он ведет активный образ жизни и всегда следит за спортсменами, особенно за спортсменами Чеченской республики, - сказал президент лиги Александр Яценко. - Думаю, он будет уделять внимание лиге в качестве главного болельщика, возможно, советы какие-то. А что касается управления лиги, то все, что было в ACB плавно перетекло в ACA. (Михаил Потапов)