Иван Проворов: "Сборная России соскучилась по игре и рвется на лед"

Защитник сборной России Иван Проворов в преддверии матча группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 против команды Дании заявил, что игроки соскучились по хоккею и рвутся в бой. На турнире 20-летний хоккеист провел три матча, в которых отметился тремя голевыми передачами.

– Конечно, за два дня можно соскучиться по игре, – сказал Проворов в эфире программы "Все на хоккей". – Сейчас все ребята рвутся на лед. Не буду вдаваться в подробности, перед игрой посмотрели видео, подготовились. Главное играть в свою игру, показывать свой уровень.

Матч Россия – Дания пройдет сегодня, 11 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи