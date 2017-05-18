Дэйв Кинг: "Сейчас российским тренерам нужно принимать быстрые решения, а это им не подходит"

Тренер Дэйв Кинг, ранее работавший в России, объяснил, в чем причины упадка в выступлениях российской национальной команды. В последний раз россияне становились чемпионами мира в 2014 году, а последней медалью на Олимпиаде стала бронза в 2002 году.

Кинг с 2005 по 2006 год работал в магнитогорском "Металлурге", с 2014 по 2015 год он возглавлял "Локомотив".

– Очень тяжело собрать хоккеистов из разных команд и поставить игру, – цитирует официальный сайт Международной федерации хоккея Кинга. – Бэбкоку это удалось. Но для российских тренеров все по-другому, потому что когда их игроки выступают в НХЛ, они играют в другом стиле. Поэтому им нужно очень быстро перестроиться и вернуться к командной российской игре. И, кажется, что тренеры точно не знают, как сделать так, чтобы это работало.

Раньше у них было время, определенная сыгранная группа хоккеистов. Сейчас у них мало времени, и нужно принимать быстрые решения. А это им не подходит.

Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию четвертьфинала Россия – Чехия. Видеотрансляция матча Россия – Чехия начнется в 17.15 здесь.

Россия - Чехия: онлайн