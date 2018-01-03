Форма "Чикаго" - лучшая в истории НХЛ

Форма "Чикаго" в результате голосования болельщиков признана лучшей в истории НХЛ. Команда выступает в своей красно-черно-белой расцветке с изображением индейца с 1959 года по настоящее время. За эту форму проголосовали 6 миллионов человек.
Второе место досталось форме "Хартфорда" с 1979 по 1992 год. Замкнул тройку "Анахайм" образца 1993-2006 годов. Голосование проходило с 28 ноября по 31 декабря. С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.
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spetrov
А вообще голосование интересным было. Немало там интересных вариантов нашел. Тоже, в принципе, за CHI голосовал в разных вариантах. Toronto еще. Montreal по старой памяти. Симпатий к Anaheim'у тоже не понял, но встречались действительно часто.
15:00
Igorello97
Да, Питтсбурга явно не хватает.
13:26
Thomas_Boy_
И еще прекрасна была форма "Питтсбурга" 1989-1992, которой в числе 25-ти лучших вообще нет.
12:33
Thomas_Boy_
"Анахайм" в тройке? Что за дебилы голосовали? На мой взгляд, первый - "Квебек".
12:29