Форма "Чикаго" - лучшая в истории НХЛ

Форма "Чикаго" в результате голосования болельщиков признана лучшей в истории НХЛ. Команда выступает в своей красно-черно-белой расцветке с изображением индейца с 1959 года по настоящее время. За эту форму проголосовали 6 миллионов человек.

Второе место досталось форме "Хартфорда" с 1979 по 1992 год. Замкнул тройку "Анахайм" образца 1993-2006 годов. Голосование проходило с 28 ноября по 31 декабря. С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.