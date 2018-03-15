Павел Францоуз: "Была травма шеи, но теперь я готов играть"

Голкипер "Трактора" Павел Францоуз в интервью клубной пресс-службе отметил, что полностью восстановился после травмы шеи, которую получил в серии против "Нефтехимика". Напомним, что во втором раунде плей-офф челябинский клуб встретится с "Салаватом Юлаевым".

– Как сейчас состояние вашего здоровья и какая травма у вас была?

– Я получил небольшое повреждение шеи и головы. Конечно, очень неприятная травма. Но сейчас все хорошо и я готов играть. Спасибо нашим докторам, массажистам и всем, кто мне помогал.

– Как вам помогала команда в непростой серии с "Нефтехимиком"?

– Очень много помогала. Мы играли как единое целое. Ребята ложились под шайбу, блокировали броски и очень, очень хорошо играли в обороне. Спасибо команде за то, что мы прошли дальше.

– Какие цели ставите на следующий раунд?

– Конечно, мы очень рады, что играем дальше в хоккей. Самое главное – играть с удовольствием и продолжать в том же духе.