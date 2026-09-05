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Ак Барс — Сибирь: счет и результат матча КХЛ 5 сентября 2026 года

«Ак Барс» победил «Сибирь» в серии буллитов, Кузнецов забросил 100-ю шайбу в КХЛ

Сергей Филин

«Ак Барс» обыграл «Сибирь» в серии буллитов в матче FONBET Чемпионата КХЛ-2026/27 — 3:3, 4:3 Б.

Встреча состоялась 5 сентября на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани.

В начале первого периода отличился нападающий «Ак Барса» Артем Галимов. Затем Тейлор Бек сравнял счет, а Степан Никулин вывел гостей вперед.

Во втором периоде отличился форвард Евгений Кузнецов. Это его первая шайба за «Сибирь» и 100-я в КХЛ.

В начале третьего периода по шайбе забросили Александр Иванов и Семен Терехов.

Команды не смогли выявить победителя в основное и дополнительное время. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

7 сентября «Ак Барс» у себя дома сыграет с «Адмиралом», а «Сибирь» на выезде встретится с «Барысом».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
5 сентября, 17:00. Татнефть-Арена (Казань)
Ак Барс
Сибирь
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9.09 19:30 СКА – Лада - : -
9.09 19:30 Динамо М – Адмирал - : -
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