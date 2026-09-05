«Ак Барс» победил «Сибирь» в серии буллитов, Кузнецов забросил 100-ю шайбу в КХЛ
«Ак Барс» обыграл «Сибирь» в серии буллитов в матче FONBET Чемпионата КХЛ-2026/27 — 3:3, 4:3 Б.
Встреча состоялась 5 сентября на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани.
В начале первого периода отличился нападающий «Ак Барса» Артем Галимов. Затем Тейлор Бек сравнял счет, а Степан Никулин вывел гостей вперед.
Во втором периоде отличился форвард Евгений Кузнецов. Это его первая шайба за «Сибирь» и 100-я в КХЛ.
В начале третьего периода по шайбе забросили Александр Иванов и Семен Терехов.
Команды не смогли выявить победителя в основное и дополнительное время. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.
7 сентября «Ак Барс» у себя дома сыграет с «Адмиралом», а «Сибирь» на выезде встретится с «Барысом».
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|6
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|2
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|1
|2
|7
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|1
|0
|1
|1
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|2
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|2
|1
|9
|ЦСКА
|1
|0
|1
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|2
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|9.09
|17:00
|Барыс – Салават Юлаев
|8 : 6
|9.09
|19:30
|СКА – Лада
|- : -
|9.09
|19:30
|Динамо М – Адмирал
|- : -
|9.09
|19:30
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|9.09
|19:30
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