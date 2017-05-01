Налимов и Воронин вернутся в "Адмирал", Лугин - нет

Генменеджер "Адмирала" Ильдар Мухометов сообщил, что клуб летом вернет двух бывших игроков – Кирилла Воронина и Ивана Налимова. Нападающий Воронин начал сезон во Владивостоке, а зимой перешел в "Медвешчак". Вратарь Налимов по ходу сезона перешел в "Сибирь". Также он рассказал о переговорах с рядом хоккеистов, чьи контракты истекли.

– С Виктором Александровым контракт продлим, договоренность уже есть, – цитирует официальный сайт "Адмирала" Мухометова. – Он мастеровитый игрок, с большим опытом, может играть в большинстве, очень нужный не только на льду, но и в раздевалке.

С Антоном Волченковым переговоры ведем, хотим его оставить. Но есть сложность: у него семья живет в Северной Америке, и он сказал перед отъездом в отпуск: "Мне необходимо все обсудить с семьей". Надеемся, что договоримся с Волченковым, потому что он ключевой игрок нашей команды.

С Николаем Глуховым будем разговаривать об условиях, потому что парень пришел к нам по ходу сезона и получил травму в первой же встрече. Он перспективный молодой игрок, потенциал и перспектива у него есть. Александру Горшкову сделано квалификационное предложение.

С Михаилом Фисенко идет переговорный процесс, ему также сделано квалификационное предложение, посмотрим, как он на него отреагирует, и от этого будем отталкиваться.

– Стоит ли болельщикам ждать возвращения Дмитрия Лугина​, Кирилла Воронина, Ивана Налимова?

– Налимов и Воронин возвращаются, Лугин – нет. Диме мы дали шанс развиваться. Думаю, он неплохо показал себя в Ярославле. У нас есть договоренность с "Локомотивом", что мы получим за него денежную компенсацию.