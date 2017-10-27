Игрока "Динамо" забрали в армию

Нападающий московского "Динамо" Владимир Брюквин не сыграл в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" из-за того, что его забрали в армию.

22-летний форвард бело-голубых несколько дней назад был призван в ряды вооруженных сил и находится в военной части. Попытки руководства договориться о том, чтобы хоккеиста отпустили, не увенчались успехом. Напомним, что команда Владимира Воробьева занимает шестое место в Западной конференции и борется за место в плей-офф. (Алексей ШЕВЧЕНКО)