Григорий Панин: "Знаю, что "Салават Юлаев" - команда с большими целями"

Защитник "Салавата Юлаева" Григорий Панин после первой тренировки подчеркнул, что соскучился по хоккею. По словам игрока, ему известно, что уфимцы - команда с большими целями.

- Я соскучился по хоккею. По командной работе, по тренировкам, чтобы быть в коллективе с ребятами, - приводит пресс-служба уфимцев слова Панина. - Вообще, получаю удовольствие.

- Вы тренировались в своем старом шлеме. Не успели поменять?

- Да, я только с самолета. С утра был медосмотр, в 7 утра встал. Потому сразу на тренировку. Поэтому даже не успел подготовиться - сразу в чем, что было. Майку переодел и сразу вперед.

- Когда подписались с "Салаватом Юлаевым" ваши эмоции, ощущения?

- Я знаю город. Знаю, что "Салават Юлаев" - команда с большими целями, большими задачами. Поэтому я был только рад оказаться в таком коллективе.