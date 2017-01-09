19:18 | ХОККЕЙ — КХЛ

Герман Рубцов: "Проворов очень ждет меня в "Филадельфии"

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Нападающий Герман Рубцов рассказал, что ничего не знает о расторжении контракта с "Витязем". Ранее сообщалось, что подмосковный клуб расторг контракт с форвардом, но сохранил спортивные права на него.

– Мне только операцию сделали, и мне на самом деле нечего сказать, – сказал Рубцов. – Я не знаю, что там с моим контрактом.

Да, я посещал домашний матч "Филадельфии", общался с менеджментом, но там ничего не обсуждалось. Мне просто показывали арену, показывали город. Пообщался с Иваном Проворовым, он меня очень ждет во "Флайерз". (Игорь ЕРОНКО)

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