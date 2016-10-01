Федор Канарейкин: "Соботке нужно время, чтобы влиться в коллектив"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Трактором" (3:1) отметил, что в последних матчах его команде не удалось порадовать болельщиков.

– Мы заканчивали большую серию из 11 матчей. К сожалению, последние игры не добавили эмоций а наоборот, психологически мы хотели порадовать наших болельщиков, но не удалось. И сегодняшняя игра, конечно, стояла особняком. Ее надо было выиграть. Чтобы в четырехдневный промежуток привести себя в порядок. Тяжелая игра. Два периода мы проводили хорошо, но в третьем противник добавил: мы испытывали давление, проблемы были в зоне у нас. Но главное, мы выиграли матч, и я поздравил команду с тремя очками. Думаю, эта полоса закончилась и мы будем добавлять.

– Как оцените игру и состояние Соботки?

– Любой, наверное, тренер ответит одно. Какой бы игрок и какого качества бы ни был, ему все равно нужно время, чтобы войти в коллектив. Даже если он здесь работали, играл. Мы в разном функциональном состоянии подходим в команду. Мы провели сегодня первый матч в оптимальном составе. Но функционально эти люди после травм, паузы. Анелев, Мартынов, Соботка, Никитин. Никита пока видно, проседает по игре еще. Требуется время, чтобы скомпоновать все, чтобы все заработало.

– Соботка подвержен травмам. Будет ли у него какая то особая система подготовки?

– Нет, конечно. Программа одна – он должен быть деталью механизма, частью команды. Ведущей частью. На этом и будет поставлена наша с ним работа. Мы понимаем, что этот игрок должен работать и приносить пользу в плей-офф. (Анна ЛЕВЧЕНКО)