Боб Хартли: "В КХЛ невероятный уровень хоккея"

Обладатель Кубка Стэнли-2001, главный тренер "Авангарда" Боб Хартли в интервью "СЭ" заявил, что в КХЛ невероятный уровень хоккея. Также он добавил, что его команда играет в североамериканский хоккей.

- Я вас уверяю, здесь невероятный уровень хоккея, - отметил Хартли. - Помимо сильной молодежи здесь есть крутые ветераны, как Мозякин или Дацюк, у которых эта молодежь многому учатся. Павел – потрясающий хоккеист, за которым я обожаю наблюдать. Все, что он делает, отдает высочайшим классом. При этом он боец и пахарь. Мы столько раз играли против него, когда он еще выступал за "Детройт", и всегда он вызывал у меня исключительно восхищение. У нас в команде есть Александр Пережогин – он одним своим опытом, тем, как старается помочь молодым, дает нам очень многое. Он понимает, что когда-то был молодым, и ему помогали ветераны, а сейчас он оказался в противоположной роли. Он ветеран. И он поиграл за океаном. Знает, что там за хоккей. А мы в "Авангарде" играем именно в североамериканский хоккей. И он очень сильно помогает мне в том, чтобы внедрить систему. Он практически мой ассистент. (Игорь Еронко)

Полная версия интервью – скоро в "СЭ"