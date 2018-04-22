Александр Зыбин: "Поменяем звенья на матч со Словакией"

Главный тренер сборной России Александр Зыбин на пресс-конференции прокомментировал поражение от финнов (4:5) на Юниорском чемпионате мира.

– Соперник достойный, – заявил Зыбин. – Финны отдыхали лишний день. Они были быстрее, мобильнее, но мы смогли перестроиться. Во втором периоде сыграли 1-3-1, но опять глупые ошибки в обороне позволили сопернику забить ненужные голы.

– Почему так часто проигрывали борьбу под воротами и на пятаке?

– Во-первые, усталость сказывается и ведет за собой невнимательность, поэтому люди совершают ошибки. Мы предупреждали, что треугольник из защитников и центральных нападающих должен играть ближе и плотнее. Из-за невнимательности получили первый гол и третий – за 9 секунд до второго перерыва – необязательный гол в раздевалку.

– Удаление Михайлова необязательное.

– Не видел этот момент – сейчас посмотрим. У него это не первый раз, он ногами перестает работать. К сожалению, у нас других центральных в четвертом звене нет. Мы и так играем скользящего нападающего – Завгородний и Марченко играет в двух звеньях. Силенок не хватило.

– Соперники были сильнее в концовке третьих периодов. Почему?

– На прошлых турнирах не было проблем. Возможно, в подсознании сидит. Мы говорим, что нужно продолжать играть в атаке, а мы начинаем пятиться к воротам. От этого соперник, видя, что мы не подбираем игроков в средней зоне, нагнетает обстановку у наших ворот.

– Не пожалели, что не поставили в ворота Исаева?

– Думаю, завтра он будет играть.

– По ходу игры не думали поберечь Мифтахова?

– А что его беречь. Основной вратарь должен играть. Вратари тоже устают, но не только в нем дело. Центральные и защитники сыграли не так, как надо

– Как самочувствие у Мисюля, получившего повреждение в третьем периоде?

– Думаю, будет все нормально. Доктора делают все возможное, чтобы он вышел на следующий матч.

– А Кизимов?

– Будем просить докторов, чтобы его восстанавливали его, потому что тяжело играть скользящего нападающего в спаренных матчах.

– Очень блекло выглядит Исхаков. Что с ним происходит?

– Согласен с вами. Мы ждем от него не той игры, которую он показывает. Он малогабаритный. Его сильные стороны – скорость, техника, но их он не использует. Я думаю, это подсознательно из-за травмы есть какая-то боязнь. Сейчас доктора делают все возможное и в его отношении. Думаю, мы перекроим сочетания.

– Подколзин хорошо выглядел сегодня.

– Он старается во всех играх. Если бы у всех такое огромное желание было, было бы здорово. Вся команда выглядел бы по-другому.

– Еще бы забил "один в ноль".

– Решил обыгрывать. У него хороший бросок, он это доказал. (Евгений БЕЛОУСОВ)