12:34 | ФУТБОЛ — Сборная России

В рейтинге ФИФА Россия пропустила вперед Буркина-Фасо

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В рейтинге Международной федерации футбола, учитывающей результаты выступлений сборных за последние 48 месяцев, команда России опустилась на рекордно низкое 55-е место. Ее обошли Буркина-Фасо, Израиль и Нигерия.

Напомним, по итогам октября 2016-го российская команда занимала 53-е место, обновив антирекорд. Ранее худшим результатом сборной было 40-е место – в конце 1998 года.

КАК ИЗМЕНИТСЯ РЕЙТИНГ ФИФА В НОЯБРЕ

НР

ОР

МЕ

Страна

Баллы

1

1

-

Аргентина

1634

2

3

-

Бразилия

1544

3

2

1

Германия

1433

4

6

-

Чили

1404

5

4

2

Бельгия

1368

6

5

-

Колумбия

1345

7

7

3

Франция

1305

8

8

4

Португалия

1229

9

9

-

Уругвай

1187

10

10

5

Испания

1166

11

14

6

Швейцария

1129

12

11

7

Уэльс

1121

13

12

8

Англия

1114

14

16

9

Хорватия

1103

15

15

10

Польша

1089

16

13

11

Италия

1083

17

18

-

Коста-Рика

1041

18

17

-

Мексика

1012

19

23

-

Перу

965

20

19

-

Эквадор

890

21

21

12

Исландия

889

22

20

13

Голландия

887

23

33

14

Ирландия

858

24

25

15

Турция

851

25

26

16

Словакия

837

26

22

17

Венгрия

826

27

28

18

Босния

825

28

24

-

США

822

29

29

19

Украина

804

30

27

-

Иран

797

31

30

20

Австрия

773

32

36

21

Сев.Ирландия

767

33

32

-

Сенегал

755

34

31

-

Кот-д'Ивуар

738

-

38

-

Тунис

738

36

46

-

Египет

719

37

44

-

Корея

699

38

35

-

Алжир

692

39

34

22

Румыния

690

40

37

-

Парагвай

684

41

39

23

Швеция

675

42

42

24

Греция

674

43

40

25

Чехия

671

44

43

26

Сербия

647

45

51

-

Япония

644

46

50

27

Дания

643

47

49

-

ДР Конго

638

48

40

-

Австралия

636

49

47

28

Албания

618

50

67

-

Буркина-Фасо

616

-

60

-

Нигерия

616

-

52

29

Словения

616

53

45

-

Гана

611

54

79

30

Израиль

595

55

53

31

РОССИЯ

592

56

54

-

Саудовская Аравия

589

57

60

-

Марокко

587

58

63

-

Панама

584

59

68

-

Венесуэла

581

60

62

-

ЮАР

571

НР – ноябрьский рейтинг, ОР – октябрьский рейтинг, МЕ – место в Европе.

Почему Россия упала в рейтинге ФИФА

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КОММЕНТАРИИ (23)
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crazysun78

че вы голову то задираете??? стучатся то снизу... )))

14:13

Andre_Saratov

Всегда верил в Верхнюю Вольту!

14:00

kostia_zap

При всем недоразумении называемом игрой в футбол сб.России, эти рейтинги ФИФы - смех на палке, они сами над ними ржут и хотят как-то по новому считать.

13:48

Rus_Tam

Каборе из Краснодара Буркино-Фасиянин))) Паздравввляю!

13:42

ov

Буркина-фассо - это которые жеребцы? Кони - вперед!

13:41

Perry_Garr

помнится на ЧМ 2002 Германия порвала Саудовскую Аравию 8-0.. вот какие соседи по рейтингу.. провалив 2017 год, скатимся до второй сотни, пропустив вперед Китай, Мозамбик и Кыргызстан.. 55 место будет вспоминаться как сказка..

13:38

DR_DRIVE

Мне бы ещё такую статистику: зарплата Кокошки и суммарная зарплата всей сборной Буркина-Фасо.

13:37

Айсберг

Нормалек! Есть еще запас куда падать, в табличке не видно Сан-Марино, Лихтенштейна и Гибралтара. Динамовцы, выдайте Саламычу, по старой дружбе, партию аквалангов. Мы идем на дно!

13:32

spetrov

shpasic, я бы не был столь оптимистичен насчет возможного результата этой встречи. :)

13:25

aloveku

ахаха, булки-на-фасоли впереди сборной )))

13:23

Russian Hippie

Ну что ж есть повод пропустить стопарик водочки. Сейчас нарежу солёный огурчик, лучок и хлебушек ржаной. Всё будет путём, старики!

13:10

vaysman

ну это еще терпимо

13:10

Slim Taller

Есть и более сильные команды.чем Россия,находящиеся ещё ниже.ЮАР,например.Да и Венесуэла вряд-ли слабее.

13:10

Friend of Misery

А в Буркина-Фасо есть команда, которая именует себя "народной" и не может выиграть ничего уже 13 лет?

13:08

ladafan

один вопрос - и ЧЁЁЁ?

13:05

ELO16

А зачем нашу сборную сравнивать с Фасолькиной?

13:03

Гаттузо зол!

Это не мы такие слабые, это футбик в Буркина-Фасо развивается семимильными шагами.

13:01

shur

Слов нет, одни мысли.

12:56

shpasic

нужно в следующем году их на товарняк вызвать - чтобы обогнать!

12:56

Trezvy

Ничего, позади еще страны, есть, куда катиться.

12:49

sars882

кто там ржал над Обадже? время отправлять своих Ивановых, Петровых и Кокориных в Нигерию по обмену)))

12:48

spetrov

Yes! We did it!

12:46

вперёд Спартак!

Теперь есть к чему стремиться. ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ БУРКИНА-ФАСО!)))))))))))))))))))))

12:45

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