В рейтинге ФИФА Россия пропустила вперед Буркина-Фасо

В рейтинге Международной федерации футбола, учитывающей результаты выступлений сборных за последние 48 месяцев, команда России опустилась на рекордно низкое 55-е место. Ее обошли Буркина-Фасо, Израиль и Нигерия.

Напомним, по итогам октября 2016-го российская команда занимала 53-е место, обновив антирекорд. Ранее худшим результатом сборной было 40-е место – в конце 1998 года.

КАК ИЗМЕНИТСЯ РЕЙТИНГ ФИФА В НОЯБРЕ

НР ОР МЕ Страна Баллы 1 1 - Аргентина 1634 2 3 - Бразилия 1544 3 2 1 Германия 1433 4 6 - Чили 1404 5 4 2 Бельгия 1368 6 5 - Колумбия 1345 7 7 3 Франция 1305 8 8 4 Португалия 1229 9 9 - Уругвай 1187 10 10 5 Испания 1166 11 14 6 Швейцария 1129 12 11 7 Уэльс 1121 13 12 8 Англия 1114 14 16 9 Хорватия 1103 15 15 10 Польша 1089 16 13 11 Италия 1083 17 18 - Коста-Рика 1041 18 17 - Мексика 1012 19 23 - Перу 965 20 19 - Эквадор 890 21 21 12 Исландия 889 22 20 13 Голландия 887 23 33 14 Ирландия 858 24 25 15 Турция 851 25 26 16 Словакия 837 26 22 17 Венгрия 826 27 28 18 Босния 825 28 24 - США 822 29 29 19 Украина 804 30 27 - Иран 797 31 30 20 Австрия 773 32 36 21 Сев.Ирландия 767 33 32 - Сенегал 755 34 31 - Кот-д'Ивуар 738 - 38 - Тунис 738 36 46 - Египет 719 37 44 - Корея 699 38 35 - Алжир 692 39 34 22 Румыния 690 40 37 - Парагвай 684 41 39 23 Швеция 675 42 42 24 Греция 674 43 40 25 Чехия 671 44 43 26 Сербия 647 45 51 - Япония 644 46 50 27 Дания 643 47 49 - ДР Конго 638 48 40 - Австралия 636 49 47 28 Албания 618 50 67 - Буркина-Фасо 616 - 60 - Нигерия 616 - 52 29 Словения 616 53 45 - Гана 611 54 79 30 Израиль 595 55 53 31 РОССИЯ 592 56 54 - Саудовская Аравия 589 57 60 - Марокко 587 58 63 - Панама 584 59 68 - Венесуэла 581 60 62 - ЮАР 571

НР – ноябрьский рейтинг, ОР – октябрьский рейтинг, МЕ – место в Европе.

Почему Россия упала в рейтинге ФИФА