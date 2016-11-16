В рейтинге ФИФА Россия пропустила вперед Буркина-Фасо

В рейтинге Международной федерации футбола, учитывающей результаты выступлений сборных за последние 48 месяцев, команда России опустилась на рекордно низкое 55-е место. Ее обошли Буркина-Фасо, Израиль и Нигерия.
Напомним, по итогам октября 2016-го российская команда занимала 53-е место, обновив антирекорд. Ранее худшим результатом сборной было 40-е место – в конце 1998 года.
КАК ИЗМЕНИТСЯ РЕЙТИНГ ФИФА В НОЯБРЕ
|
НР
|
ОР
|
МЕ
|
Страна
|
Баллы
|
1
|
1
|
-
|
Аргентина
|
1634
|
2
|
3
|
-
|
Бразилия
|
1544
|
3
|
2
|
1
|
Германия
|
1433
|
4
|
6
|
-
|
Чили
|
1404
|
5
|
4
|
2
|
Бельгия
|
1368
|
6
|
5
|
-
|
Колумбия
|
1345
|
7
|
7
|
3
|
Франция
|
1305
|
8
|
8
|
4
|
Португалия
|
1229
|
9
|
9
|
-
|
Уругвай
|
1187
|
10
|
10
|
5
|
Испания
|
1166
|
11
|
14
|
6
|
Швейцария
|
1129
|
12
|
11
|
7
|
Уэльс
|
1121
|
13
|
12
|
8
|
Англия
|
1114
|
14
|
16
|
9
|
Хорватия
|
1103
|
15
|
15
|
10
|
Польша
|
1089
|
16
|
13
|
11
|
Италия
|
1083
|
17
|
18
|
-
|
Коста-Рика
|
1041
|
18
|
17
|
-
|
Мексика
|
1012
|
19
|
23
|
-
|
Перу
|
965
|
20
|
19
|
-
|
Эквадор
|
890
|
21
|
21
|
12
|
Исландия
|
889
|
22
|
20
|
13
|
Голландия
|
887
|
23
|
33
|
14
|
Ирландия
|
858
|
24
|
25
|
15
|
Турция
|
851
|
25
|
26
|
16
|
Словакия
|
837
|
26
|
22
|
17
|
Венгрия
|
826
|
27
|
28
|
18
|
Босния
|
825
|
28
|
24
|
-
|
США
|
822
|
29
|
29
|
19
|
Украина
|
804
|
30
|
27
|
-
|
Иран
|
797
|
31
|
30
|
20
|
Австрия
|
773
|
32
|
36
|
21
|
Сев.Ирландия
|
767
|
33
|
32
|
-
|
Сенегал
|
755
|
34
|
31
|
-
|
Кот-д'Ивуар
|
738
|
-
|
38
|
-
|
Тунис
|
738
|
36
|
46
|
-
|
Египет
|
719
|
37
|
44
|
-
|
Корея
|
699
|
38
|
35
|
-
|
Алжир
|
692
|
39
|
34
|
22
|
Румыния
|
690
|
40
|
37
|
-
|
Парагвай
|
684
|
41
|
39
|
23
|
Швеция
|
675
|
42
|
42
|
24
|
Греция
|
674
|
43
|
40
|
25
|
Чехия
|
671
|
44
|
43
|
26
|
Сербия
|
647
|
45
|
51
|
-
|
Япония
|
644
|
46
|
50
|
27
|
Дания
|
643
|
47
|
49
|
-
|
ДР Конго
|
638
|
48
|
40
|
-
|
Австралия
|
636
|
49
|
47
|
28
|
Албания
|
618
|
50
|
67
|
-
|
Буркина-Фасо
|
616
|
-
|
60
|
-
|
Нигерия
|
616
|
-
|
52
|
29
|
Словения
|
616
|
53
|
45
|
-
|
Гана
|
611
|
54
|
79
|
30
|
Израиль
|
595
|
55
|
53
|
31
|
РОССИЯ
|
592
|
56
|
54
|
-
|
Саудовская Аравия
|
589
|
57
|
60
|
-
|
Марокко
|
587
|
58
|
63
|
-
|
Панама
|
584
|
59
|
68
|
-
|
Венесуэла
|
581
|
60
|
62
|
-
|
ЮАР
|
571
НР – ноябрьский рейтинг, ОР – октябрьский рейтинг, МЕ – место в Европе.
crazysun78
че вы голову то задираете??? стучатся то снизу... )))
14:13
Andre_Saratov
Всегда верил в Верхнюю Вольту!
14:00
kostia_zap
При всем недоразумении называемом игрой в футбол сб.России, эти рейтинги ФИФы - смех на палке, они сами над ними ржут и хотят как-то по новому считать.
13:48
Rus_Tam
Каборе из Краснодара Буркино-Фасиянин))) Паздравввляю!
13:42
ov
Буркина-фассо - это которые жеребцы? Кони - вперед!
13:41
Perry_Garr
помнится на ЧМ 2002 Германия порвала Саудовскую Аравию 8-0.. вот какие соседи по рейтингу.. провалив 2017 год, скатимся до второй сотни, пропустив вперед Китай, Мозамбик и Кыргызстан.. 55 место будет вспоминаться как сказка..
13:38
DR_DRIVE
Мне бы ещё такую статистику: зарплата Кокошки и суммарная зарплата всей сборной Буркина-Фасо.
13:37
Айсберг
Нормалек! Есть еще запас куда падать, в табличке не видно Сан-Марино, Лихтенштейна и Гибралтара. Динамовцы, выдайте Саламычу, по старой дружбе, партию аквалангов. Мы идем на дно!
13:32
spetrov
shpasic, я бы не был столь оптимистичен насчет возможного результата этой встречи. :)
13:25
aloveku
ахаха, булки-на-фасоли впереди сборной )))
13:23
Russian Hippie
Ну что ж есть повод пропустить стопарик водочки. Сейчас нарежу солёный огурчик, лучок и хлебушек ржаной. Всё будет путём, старики!
13:10
vaysman
ну это еще терпимо
13:10
Slim Taller
Есть и более сильные команды.чем Россия,находящиеся ещё ниже.ЮАР,например.Да и Венесуэла вряд-ли слабее.
13:10
Friend of Misery
А в Буркина-Фасо есть команда, которая именует себя "народной" и не может выиграть ничего уже 13 лет?
13:08
ladafan
один вопрос - и ЧЁЁЁ?
13:05
ELO16
А зачем нашу сборную сравнивать с Фасолькиной?
13:03
Гаттузо зол!
Это не мы такие слабые, это футбик в Буркина-Фасо развивается семимильными шагами.
13:01
shur
Слов нет, одни мысли.
12:56
shpasic
нужно в следующем году их на товарняк вызвать - чтобы обогнать!
12:56
Trezvy
Ничего, позади еще страны, есть, куда катиться.
12:49
sars882
кто там ржал над Обадже? время отправлять своих Ивановых, Петровых и Кокориных в Нигерию по обмену)))
12:48
spetrov
Yes! We did it!
12:46
вперёд Спартак!
Теперь есть к чему стремиться. ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ БУРКИНА-ФАСО!)))))))))))))))))))))
12:45