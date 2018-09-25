Сборная России пока не связывалась с лучшим бомбардиром чемпионата Чехии

Лучший бомбардир чемпионата Чехии, нападающий "Млады" Николай Комличенко признался, что с удовольствием бы приехал в сборную России. По словам 23-летнего игрока, пока из национальной команды с ним никто не связывался.

- Из сборной России пока никто со мной не связывался. А если пригласят, я, конечно, с удовольствием приеду, - цитирует Radio.cz Комличенко.- Об этом мечтает, наверное, каждый футболист.

Конечно, следил за чемпионатом мира, болели за наших до последнего. Когда Акинфеев отбил мяч в серии пенальти, мы тогда были на сборах в Австрии, я громко кричал, а на следующее утро партнёры меня поздравляли. Очень памятный момент… С Испанией вообще особых шансов ни у кого нет, но российские ребята стояли до последнего и бились, как настоящие мужики.

Как воспринимаю хайп вокруг сборной России по поводу выступления на мировом первенстве? Это не хайп. Просто сборная почувствовала, что может биться на равных с лучшими командами планеты. Думаю, и футболисты наслаждаются моментом, и болельщики довольны.

На счету Комличенко 10 голов в девяти матчах за "Младу" в чемпионате Чехии-2018/19. Вторым в гонке бомбардиров идет форвард "Виктории" Михаэл Крменчик, у которого семь забитых мячей.