Никита Симонян: "Россия - футбольная страна"

Первый вице-президент РФС, олимпийский чемпион Мельбурна Никита Симонян уверен: Россия – футбольная страна. Он отметил, что футбол по-прежнему интересен болельщикам, но не так, как это было во времена СССР.

Напомним, ранее главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что Россия – нефутбольная страна, а почетный президент РФС Вячеслав Колосков согласился с ним.

– Мы выигрывали Олимпийские игры, чемпионат Европы. В советское время стадионы ломились от болельщиков, – сказал Симонян. – В России таких результатов, к сожалению, нет. Зритель перестал массово посещать матчи, но знаковые игры, такие как "Спартак" – ЦСКА, по-прежнему интересны людям. Бывает, не всегда можно найти заветный билет. Мое мнение, что Россия все-таки футбольная страна. Посмотрите, сколько звезд выросли в нашем футболе: Яшин, Федотов, Воронин, Ильин, Исаев, Парамонов, Масленкин, Нетто, Понедельник, Стрельцов, Татушин… Фамилии можно перечислять и перечислять.

– Почему же картина так сильно разнится по посещаемости?

– Во-первых, уровень игры, футбола. Во-вторых, у современного поколения есть другие развлечения. И не всегда выбор падает в пользу футбола. С другой стороны, в той же Англии стадионы битком. Возможно, повлияет на ситуацию открытие новых современных арен. (Сергей АСТАХОВ)

Вячеслав Колосков: "Согласен со Слуцким – Россия нефутбольная страна"