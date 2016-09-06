Никита Симонян: "Россия - футбольная страна"

Первый вице-президент РФС, олимпийский чемпион Мельбурна Никита Симонян уверен: Россия – футбольная страна. Он отметил, что футбол по-прежнему интересен болельщикам, но не так, как это было во времена СССР.
Напомним, ранее главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что Россия – нефутбольная страна, а почетный президент РФС Вячеслав Колосков согласился с ним.
– Мы выигрывали Олимпийские игры, чемпионат Европы. В советское время стадионы ломились от болельщиков, – сказал Симонян. – В России таких результатов, к сожалению, нет. Зритель перестал массово посещать матчи, но знаковые игры, такие как "Спартак" – ЦСКА, по-прежнему интересны людям. Бывает, не всегда можно найти заветный билет. Мое мнение, что Россия все-таки футбольная страна. Посмотрите, сколько звезд выросли в нашем футболе: Яшин, Федотов, Воронин, Ильин, Исаев, Парамонов, Масленкин, Нетто, Понедельник, Стрельцов, Татушин… Фамилии можно перечислять и перечислять.
– Почему же картина так сильно разнится по посещаемости?
– Во-первых, уровень игры, футбола. Во-вторых, у современного поколения есть другие развлечения. И не всегда выбор падает в пользу футбола. С другой стороны, в той же Англии стадионы битком. Возможно, повлияет на ситуацию открытие новых современных арен. (Сергей АСТАХОВ)
Вячеслав Колосков: "Согласен со Слуцким – Россия нефутбольная страна"
Супершвайни
ЮКИ была,Никита-джан,была!когда вы сотоварищи играли!тот блистательный футбол в 56-м,58-м,60-м,64-м,66-м мы Помним!Спасибо ВАМ за него!сейчас вместо футбола-футболишко,а вместо игроков-игрочишки! 13:51========= это всё понятно) Вопрос только как у Достоевского: Кто виноват и что делать?=))) ЗЫ : имхо, Горбачёва вернуть, Колоскова вернуть и - в камеру!; )))))))))
13:59
Супершвайни
2Cantona~~: а ты же и многие помнят Клоскова на его посту, когда нас засуживали. А эта либеральная особь не мычала и не телилась. Вот от этой особи и пошло всё зло. А щас он кудахчет. Пенсионер почётный всего мира =) Как Горбачёв)))
13:55
ЮКИ
была,Никита-джан,была!когда вы сотоварищи играли!тот блистательный футбол в 56-м,58-м,60-м,64-м,66-м мы Помним!Спасибо ВАМ за него!сейчас вместо футбола-футболишко,а вместо игроков-игрочишки!
13:51
Cheremis57
Супершвайни. Согласен! А в руках у шлюх бандеровская дубинка!!
13:50
Супершвайни
2Cheremis57, меня трут , НО ещё: страна - укропия , которая дефективна, подлежит её ликвидации=)
13:50
Cantona~~
Пара вопросов только, зачем футболом в стране управлял Колосков 26 лет и по какой такой причине другой отрицающий "футбольность" страны был тренером сборной России. Впрочем плоды работы этих деятелей видны невооруженным взглядом.
13:49
Cantona~~
Ну всё, страна разделилась на 2 лагеря, одни прикрыли свою бездарность нефутбольностью страны, вторые живут футболом.
13:44
Cheremis57
Хорошо сказал Супершвайни! Хохлы забыли своё прошлое, теперь там бандеровцы "рулят"!!
13:40
МаратХ
Зарплаты у наших кривоногих буратин на самом высоком мировом уровне
13:35
Никто62
Симонян дорогой Россия не СССР очнись.СССР была футбольной страной.Россия нет.
13:25
Супершвайни
Согласен с Симоняном ! ---Tim O'Fey Симонян живет прошлым. 13:05========= прошлое надо помнить ! Забудешь прошлое - трындец и будешь покемонов ловить всю свою либеральную жизнь=)))
13:23
johnnyclemens
Футбол-шмутбол...
13:14
FCB_12
Олимпийские игры, ЧЕ, стеночки, забегания...
13:12
Flamenco
Никита Симонян: "Россия - футбольная страна" ________________________________________________________________________ МКРТЫЧ ПОГОСОВИЧ! ИНОГДА ЛУЧШЕ ПРОМОЛЧАТЬ!!!
13:12
Tim O'Fey
Симонян живет прошлым.
13:05
Vlаdimir
Справедливости ради следует заметить, что выигрывали Олимпийские игры и ЧЕ в эпоху СССР и в сборной играли не только русские игроки, но и украинские. грузинские, армянские, азербайджанские (Банишевский) и т.д.. Так что ...
12:55