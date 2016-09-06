12:44 | ФУТБОЛ — Сборная России

Никита Симонян: "Россия - футбольная страна"

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Главный тренер ЦСКА Леонид СЛУЦКИЙ: "Мы должны побеждать "МЮ"? Один Марсьяль стоит больше, чем вся наша команда".Леонид Слуцкий: "Разве Россия – футбольная страна?"

Первый вице-президент РФС, олимпийский чемпион Мельбурна Никита Симонян уверен: Россия – футбольная страна. Он отметил, что футбол по-прежнему интересен болельщикам, но не так, как это было во времена СССР.

Напомним, ранее главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что Россия – нефутбольная страна, а почетный президент РФС Вячеслав Колосков согласился с ним.

– Мы выигрывали Олимпийские игры, чемпионат Европы. В советское время стадионы ломились от болельщиков, – сказал Симонян. – В России таких результатов, к сожалению, нет. Зритель перестал массово посещать матчи, но знаковые игры, такие как "Спартак" – ЦСКА, по-прежнему интересны людям. Бывает, не всегда можно найти заветный билет. Мое мнение, что Россия все-таки футбольная страна. Посмотрите, сколько звезд выросли в нашем футболе: Яшин, Федотов, Воронин, Ильин, Исаев, Парамонов, Масленкин, Нетто, Понедельник, Стрельцов, Татушин… Фамилии можно перечислять и перечислять.

– Почему же картина так сильно разнится по посещаемости?

– Во-первых, уровень игры, футбола. Во-вторых, у современного поколения есть другие развлечения. И не всегда выбор падает в пользу футбола. С другой стороны, в той же Англии стадионы битком. Возможно, повлияет на ситуацию открытие новых современных арен. (Сергей АСТАХОВ)

Вячеслав Колосков: "Согласен со Слуцким – Россия нефутбольная страна"

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КОММЕНТАРИИ (16)
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Супершвайни

ЮКИ была,Никита-джан,была!когда вы сотоварищи играли!тот блистательный футбол в 56-м,58-м,60-м,64-м,66-м мы Помним!Спасибо ВАМ за него!сейчас вместо футбола-футболишко,а вместо игроков-игрочишки! 13:51========= это всё понятно) Вопрос только как у Достоевского: Кто виноват и что делать?=))) ЗЫ : имхо, Горбачёва вернуть, Колоскова вернуть и - в камеру!; )))))))))

13:59

Супершвайни

2Cantona~~: а ты же и многие помнят Клоскова на его посту, когда нас засуживали. А эта либеральная особь не мычала и не телилась. Вот от этой особи и пошло всё зло. А щас он кудахчет. Пенсионер почётный всего мира =) Как Горбачёв)))

13:55

ЮКИ

была,Никита-джан,была!когда вы сотоварищи играли!тот блистательный футбол в 56-м,58-м,60-м,64-м,66-м мы Помним!Спасибо ВАМ за него!сейчас вместо футбола-футболишко,а вместо игроков-игрочишки!

13:51

Cheremis57

Супершвайни. Согласен! А в руках у шлюх бандеровская дубинка!!

13:50

Супершвайни

2Cheremis57, меня трут , НО ещё: страна - укропия , которая дефективна, подлежит её ликвидации=)

13:50

Cantona~~

Пара вопросов только, зачем футболом в стране управлял Колосков 26 лет и по какой такой причине другой отрицающий "футбольность" страны был тренером сборной России. Впрочем плоды работы этих деятелей видны невооруженным взглядом.

13:49

Cantona~~

Ну всё, страна разделилась на 2 лагеря, одни прикрыли свою бездарность нефутбольностью страны, вторые живут футболом.

13:44

Cheremis57

Хорошо сказал Супершвайни! Хохлы забыли своё прошлое, теперь там бандеровцы "рулят"!!

13:40

МаратХ

Зарплаты у наших кривоногих буратин на самом высоком мировом уровне

13:35

Никто62

Симонян дорогой Россия не СССР очнись.СССР была футбольной страной.Россия нет.

13:25

Супершвайни

Согласен с Симоняном ! ---Tim O'Fey Симонян живет прошлым. 13:05========= прошлое надо помнить ! Забудешь прошлое - трындец и будешь покемонов ловить всю свою либеральную жизнь=)))

13:23

johnnyclemens

Футбол-шмутбол...

13:14

FCB_12

Олимпийские игры, ЧЕ, стеночки, забегания...

13:12

Flamenco

Никита Симонян: "Россия - футбольная страна" ________________________________________________________________________ МКРТЫЧ ПОГОСОВИЧ! ИНОГДА ЛУЧШЕ ПРОМОЛЧАТЬ!!!

13:12

Tim O'Fey

Симонян живет прошлым.

13:05

Vlаdimir

Справедливости ради следует заметить, что выигрывали Олимпийские игры и ЧЕ в эпоху СССР и в сборной играли не только русские игроки, но и украинские. грузинские, армянские, азербайджанские (Банишевский) и т.д.. Так что ...

12:55

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ