Игорь Рабинер: "Если бы Мбаппе занесло в Россию, он сидел бы в дубле"

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер в эфире программы "Все на футбол!" посетовал на недостаточное доверие к молодым футболистам в России. По его мнению, хавбек "Монако" Кильян Мбаппе не смог бы заиграть в российском чемпионате в столь юном возрасте. В этом сезоне 18-летний игрок забил уже 19 голов во всех турнирах и дебютировал в сборной Франции.
- Если бы Кильяна Мбаппе занесло в чемпионат России, то он сейчас сидел бы в дубле, никуда бы не высовывался, и ему бы не дали высунуться, - сказал Рабинер.
Tupac Shakur
shpasic //////////////////////// Перечисленные тобой прямо-таки юноши
12:59
Lars Berger
Название новой книги Игоря Рабинера: "Российские дубли убивают европейский футбол".
12:56
Slim Taller
С чего вы решили,что в России рождаются мегаталанты?! Среди дерьма изумруды не растут.
11:17
shpasic
ну, почему же? Зе Луиш играет, Ласина играл, Оланаре играет. и Мбаппе бы играл, так так его бы занесло за реальные деньги в Россию.
11:02
maverick007
Это не недоверие к молодым - их и так довольно много в Чемпионате России, это пофигизм молодых, которые после нескольких удачных матчей (сезонов), резко снижают к себе требования, особенно если их материальное положение значительно улучшается.
10:31
icezellion
Сейчас чтобы без денег пробиться во взрослый футбол в России, нужно быть мегаталантом. Не зря так Слуцкого загнобили с его школой, ведь он серьезным людям их бизнес рушит. Вот и получаем в итоге игроков, для которых мячик остановить - уже подвиг. Зато за них занесли кому надо в свое время.
09:56
Островзаячий
Свинству Бой!_______Вот это любовь.
09:47
футбол_2018
Нормальная пляска на костях дохлой сборной Черчесова. Что заслужили, то получили. В другой бы большой ,нормальной стране уже бы в порошок стерли этих героев вместе с главным тренером и этим писакой!
08:59
Свинству Бой!
если бы Раби занесло в гадзета дела спорт, то он бы сидел на бобах и собачьих консервах! Факт.
08:35