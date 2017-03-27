08:21 | ФУТБОЛ — Сборная России

Игорь Рабинер: "Если бы Мбаппе занесло в Россию, он сидел бы в дубле"

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Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер в эфире программы "Все на футбол!" посетовал на недостаточное доверие к молодым футболистам в России. По его мнению, хавбек "Монако" Кильян Мбаппе не смог бы заиграть в российском чемпионате в столь юном возрасте. В этом сезоне 18-летний игрок забил уже 19 голов во всех турнирах и дебютировал в сборной Франции.

- Если бы Кильяна Мбаппе занесло в чемпионат России, то он сейчас сидел бы в дубле, никуда бы не высовывался, и ему бы не дали высунуться, - сказал Рабинер.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Tupac Shakur

shpasic //////////////////////// Перечисленные тобой прямо-таки юноши

12:59

Lars Berger

Название новой книги Игоря Рабинера: "Российские дубли убивают европейский футбол".

12:56

Slim Taller

С чего вы решили,что в России рождаются мегаталанты?! Среди дерьма изумруды не растут.

11:17

shpasic

ну, почему же? Зе Луиш играет, Ласина играл, Оланаре играет. и Мбаппе бы играл, так так его бы занесло за реальные деньги в Россию.

11:02

maverick007

Это не недоверие к молодым - их и так довольно много в Чемпионате России, это пофигизм молодых, которые после нескольких удачных матчей (сезонов), резко снижают к себе требования, особенно если их материальное положение значительно улучшается.

10:31

icezellion

Сейчас чтобы без денег пробиться во взрослый футбол в России, нужно быть мегаталантом. Не зря так Слуцкого загнобили с его школой, ведь он серьезным людям их бизнес рушит. Вот и получаем в итоге игроков, для которых мячик остановить - уже подвиг. Зато за них занесли кому надо в свое время.

09:56

Островзаячий

Свинству Бой!_______Вот это любовь.

09:47

футбол_2018

Нормальная пляска на костях дохлой сборной Черчесова. Что заслужили, то получили. В другой бы большой ,нормальной стране уже бы в порошок стерли этих героев вместе с главным тренером и этим писакой!

08:59

Свинству Бой!

если бы Раби занесло в гадзета дела спорт, то он бы сидел на бобах и собачьих консервах! Факт.

08:35

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