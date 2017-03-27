Игорь Рабинер: "Если бы Мбаппе занесло в Россию, он сидел бы в дубле"

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер в эфире программы "Все на футбол!" посетовал на недостаточное доверие к молодым футболистам в России. По его мнению, хавбек "Монако" Кильян Мбаппе не смог бы заиграть в российском чемпионате в столь юном возрасте. В этом сезоне 18-летний игрок забил уже 19 голов во всех турнирах и дебютировал в сборной Франции.

- Если бы Кильяна Мбаппе занесло в чемпионат России, то он сейчас сидел бы в дубле, никуда бы не высовывался, и ему бы не дали высунуться, - сказал Рабинер.