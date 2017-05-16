Бюджет "Динамо" уменьшился в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев сообщил, что бюджет клуба уменьшился в два с половиной раза в 2017 году по сравнению с предыдущим годом. В апреле 2017 года председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский отметил, что бюджет футбольной команды в сезоне-2017/18 может быть уменьшен.

- Мы рассчитываем бюджет не на сезон, а на календарный год, - цитирует ТАСС Муравьева. - В текущем году он в два с половиной раза меньше, чем в 2016-м. Тем не менее, он сбалансирован. Есть надежда, что в следующем году будет еще один такой же партнер, как банк ВТБ.

Бюджет для клуба премьер-лиги у нас достаточно большой. Но надо понимать, что он обременен контрактными обязательствами, которые надо выполнять. Поэтому, с одной стороны с таким бюджетом в другой команде я бы говорил, что мы должны бороться за пятерку сильнейших. С другой, при нашей ситуации вписаться в десятку будет хорошо, а затем немного укрепиться, и в сезоне - 2018/19 бороться за еврозону.

В этом году мы говорим о сбалансированном бюджете. Поиски новых спонсоров идут очень активно, но пока ориентируемся на следующий год. Скажем честно, экономическая ситуация в России не самая благоприятная; единицы, кто готов потенциально стать партнером футбольного клуба. Работа идет, но она на будущее.

Без серьезной финансовой поддержки мы не сможем ставить амбициозные задачи в будущем. Нам нужно укрепляться, это стоит определенных денег. На данный момент мы имеем груз обязательств, который остался от предыдущего руководства. К сожалению, хоть мы и проделали огромную работу в части их реструктуризации, они еще существуют.

При этом надо выстроить такую финансовую модель, которая позволит нам развиваться. У нас очень высокоэффективная академия, поэтому также будем опираться на своих воспитанников.