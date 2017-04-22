16:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Йоан Молло: "Судья? Судья прав!"

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Полузащитник "Зенита" Йоан Молло после матча 24-го тура против "Урала" (2:0) отметил, что судья Алексей Еськов принял верные решения. Напомним, что с поля были удалены трое игроков екатеринбургского клуба, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- (Говорит по-русски) Очень счастлив. Команда нужна была победа. Мы должны побеждать в семи оставшихся матчах, - отметил Молло.

- Как вам стадион?

- Очень красиво.

- А газон?

- Очень красиво. "Сантьяго Бернабеу"!

- Как прокомментируете судейские решения?

- Что? Судья? Судья прав!

Трансляция матча "Зенит" – "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Obl2007

А что ты еще можешь сказать , безхребетный ...

16:40

James Gang

Чья бы корова мычала, лучше молчи Молло, может за умного и сойдёшь...

16:40