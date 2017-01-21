По информации "СЭ", полузащитник Павел Яковлев перейдет в "Крылья Советов". Сегодня Яковлев расторг контракт с "Анжи", в ближайшее время он пройдет медосмотр, после чего подпишет долгосрочный контракт. В текущем сезоне 25-летний хавбек провел три матча за махачкалинскую команду и голов не забил.

Напомним, Яковлев уже играл за "Крылья" в сезонах-2010, 2011/12 и 2015/16 – тогда все три раза туда его отправлял в аренду "Спартак".