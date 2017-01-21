13:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Яковлев перейдет в "Крылья Советов"

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По информации "СЭ", полузащитник Павел Яковлев перейдет в "Крылья Советов". Сегодня Яковлев расторг контракт с "Анжи", в ближайшее время он пройдет медосмотр, после чего подпишет долгосрочный контракт. В текущем сезоне 25-летний хавбек провел три матча за махачкалинскую команду и голов не забил.

Напомним, Яковлев уже играл за "Крылья" в сезонах-2010, 2011/12 и 2015/16 – тогда все три раза туда его отправлял в аренду "Спартак".

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КОММЕНТАРИИ (5)
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EVIL915

Ну и слава Богу! Наконец-то полным контрактом подпишут... Не основа, конечно, но и ТОЧНО картины не испортит! Пашка, добро пожаловать домой!

17:17

Artyom 63

А вот это хорошо !

15:12

Artyom 63

F

15:12

Ковтун

ему все еще 25?! О_о

14:18

Верю в Крылья

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13:54

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