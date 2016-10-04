16:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В РФС получили письмо от "Спартака" с требованием отстранить Иванова от судейства

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Заместитель департамента судейства и инспектирования Станислав Сухина подтвердил "СЭ", что комитет получил жалобу от "Спартака" на судейство Сергея Иванова в матче 9-го тура чемпионата России с "Зенитом".

– Департамент судейства и инспектирования получил письмо от "Спартака", – сказал Сухина. (Сергей АСТАХОВ)

Напомним, судейство Иванова в Питере вызвало широкую дискуссию. В частности москвичи заявляют, что в конце матча незадолго до четвертого гола в свои ворота защитник сине-бело-голубых Доменико Кришито грубо нарушил правила на Квинси Промесе и заслуживал вторую желтую карточку, но судья после подсказки бокового арбитра решил не останавливать игру, и в контратаке хозяева поля заработали пенальти, с которого "Зенит" установил окончательный счет в матче - 4:2.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Нужно отстранить РФС от России и депортировать их в СШУ.

16:12

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