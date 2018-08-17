15:53 | Футбол — РПЛ

Родриго Бекао: "Защитники ЦСКА говорят на разных языках, но отлично понимают друг друга на поле"


Новичок ЦСКА защитник Родриго Бекао заявил, что игроки обороны армейского клуба отлично понимают друг друга, несмотря на то, что говорят на разных языках. 

Заслуга в том, что мы, говоря пока на разных языках, тем не менее отлично понимаем друг друга на поле, безусловно, принадлежит нашему тренеру, - сказал Бекао в интервью клубной пресс-службе. - Он очень точно формулирует наши игровые задачи, учитывая мельчайшие детали, а мы все это старательно выполняем.

Лично я стараюсь в игре использовать те слова, что знаю на русском и на английском. Но, конечно, и португальский тоже проскакивает. Порой вообще достаточно жестов. Это не такая большая проблема, как может показаться, потому что у меня очень умные партнеры. 

Бекао присоединился к армейцам в июле 2018 года. В составе ЦСКА он провел 4 матча и завоевал Суперкубок России. 

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Дополнительная информация

https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/rodrigo-becao-v-oborone-obshchaemsya-mezhdu-soboy-srazu-na-trekh-yazykakh/

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