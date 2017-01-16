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Арбитраж удовлетворил иск авиакомпании к "Томи" на 4,6 миллиона рублей

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Арбитражный суд Красноярского края полностью удовлетворил иск авиакомпании "Турухан" к "Томи" о взыскании 4,6 миллиона рублей долга за аренду самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда. Иск должен быть удовлетворен в полном размере. Другие подробности неизвестны.

Ранее сообщалось, что авиакомпания обратилась в суд о взыскании 4,6 миллиона рублей, в том числе 4,2 миллиона основного долга, а также о процентах за фрахтование воздушного судна. Также в арбитражные суды с исками к клубу обратились несколько компаний, которые требуют взыскания разных сумм, максимальная - почти 6 миллионов.

Напомним, томичи испытывают проблемы с финансированием. Клуб не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года. За долги по налогам приставы арестовали одно из административных зданий "Томи", проводится оценка имущества.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3943144

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