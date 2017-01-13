"Томь" обязали погасить долги до 11 февраля

Государственная инспекция труда в Томской области оштрафовала "Томь" на 45 тысяч рублей за задолженность по заработной плате. Глава клуба оштрафован на 15 тысяч рублей. Также ведомство обязало томский клуб погасить все долги по зарплате до 11 февраля.

– "ООО "ФК "Томь" привлечено к ответственности, вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей за задолженность перед сотрудниками. Кроме того, привлечено к административной ответственности должностное лицо – руководитель администрации, штраф – в размере 15 тыс. рублей, – приводит ТАСС слова государственного инспектора труда Вадима Березовского. – Срок – 11 февраля.

Ранее сообщалось, что из-за сложной финансовой ситуации "Томь" может доиграть сезон дублирующим составом. После 17 туров чемпионата России томский клуб замыкает турнирную таблицу премьер-лиги, имея в своем активе девять очков.