16:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Спартак" будет высоко прессиноговать "Зенит"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии гостевого матча 9-го тура чемпионата России против "Зенита" в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что команде предстоит сложный поединок. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

– "Спартак" проиграл последние два матча со счетом 0:1. Сегодня команда будет действовать по-другому?

– Нам предстоит очень сложный матч против "Зенита", мы это понимаем.

– Сегодня на поле не появятся Ромулу, Макеев, Комбаров – команда будет играть в три или четыре центральных защитника?

– Начнем в четыре, потом по ходу игры посмотрим, что стоит менять.

– Сегодня перед командой будет стоять задача высоко прессинговать?

– Да, будем играть с высоким прессингом, мы всегда играем, чтобы победить.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

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