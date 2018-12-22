Леонид Слуцкий: "Уход из ЦСКА был единственно возможным для меня решением"

Главный тренер голландского "Витесса", трехкратный чемпион России во главе ЦСКА, экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" отметил, что уход из московского клуба был единственно возможным решением. Специалист два года назад покинул стан красно-синих.

– Уже два года, пусть и с перерывом, вы живете и работаете за границей. Сейчас рады, что приняли такое решение – по доброй воле уйти из ЦСКА, где у вас все складывалось хорошо, чтобы перезапустить карьеру за границей? – вопрос Слуцкому.

– Не думал об этом так глобально. Если говорить о ЦСКА, то все, что я мог дать ему, – дал. Безумно благодарен армейскому клубу, всегда буду болеть, переживать за него, поддерживать с его руководителями, тренерами и игроками хорошие отношения. Но порой наступает эмоциональный, физический – да любой предел. И считаю, что принял не то чтобы правильное, но единственно возможное для себя решение в той ситуации.

– Почему?

– ЦСКА для России – это суперклуб. И в стране нет клуба принципиально иного уровня, чтобы ставить перед собой задачи другого масштаба. При этом всегда хочется чего-то нового, непознанного, интересного. Поэтому, на мой взгляд, решение было абсолютно логичным и оправданным. Нет такого слова и даже такой мысли – жалею или нет. На тот момент мне это казалось единственным решением, и я его принял. И сейчас пытаюсь быть максимально эффективным в новой стране и при новых обстоятельствах. (Игорь Рабинер)

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