Игорь Резвухин: "Джикия хочет играть за сборную России"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин уверен, что защитник Георгий Джикия заслужил вызов в сборную России. По его словам, футболист хочет играть за российскую команду. Напомним, что Джикия в своем составе планирует увидеть и Федерация футбола Грузии.

- Джикия в нынешнем сезоне проявил себя с наилучшей стороны. Дай Бог, Георгий продолжит играть так и дальше. Это молодой, талантливый и перспективный футболист, и неудивительно, что тренерский штаб сборной обратил на него внимание, - сказал Резвухин.

- Джикия хотели видеть и в составе сборной Грузии.

- Пока он за Россию не заигран, так что разговоры по Грузии, которая давно его рассматривает, вполне возможны.

- Вы с футболистом общались по поводу его будущего?

- Он хочет играть за сборную России. И делает все возможное, чтобы попасть в команду. Приглашение в национальную команду важно для него. (Сергей АСТАХОВ)