12:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Резвухин: "Джикия хочет играть за сборную России"

0
0
0
2
 
Артем ДЗЮБА и Александр КОКОРИН.Черчесов пригласил в сборную Кокорина и Глушакова, Дзюба вызов не получил

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин уверен, что защитник Георгий Джикия заслужил вызов в сборную России. По его словам, футболист хочет играть за российскую команду. Напомним, что Джикия в своем составе планирует увидеть и Федерация футбола Грузии.

- Джикия в нынешнем сезоне проявил себя с наилучшей стороны. Дай Бог, Георгий продолжит играть так и дальше. Это молодой, талантливый и перспективный футболист, и неудивительно, что тренерский штаб сборной обратил на него внимание, - сказал Резвухин.

- Джикия хотели видеть и в составе сборной Грузии.

- Пока он за Россию не заигран, так что разговоры по Грузии, которая давно его рассматривает, вполне возможны.

- Вы с футболистом общались по поводу его будущего?

- Он хочет играть за сборную России. И делает все возможное, чтобы попасть в команду. Приглашение в национальную команду важно для него. (Сергей АСТАХОВ)

Опрос

Заслужил ли Кокорин место в составе сборной России?
голосовать
0
0
0
2
Материалы сюжета: Легионер для сборной России
Материалы сюжета: Россия против Катара и Румынии

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Lorenzo

arbitr Ты только хотел, а у Джикии есть реальные шансы. Почувствуй разницу.

13:34

arbitr

Я тоже хотел раньше. Но это не повод писать об этом в течение всей недели.

12:53

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ