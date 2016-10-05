Игорь Черевченко: "Смородская никогда не вмешивалась в мои дела"

Бывший главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко подчеркнул, что экс-президент клуба Ольга Смородская не мешала его работе. Смородская занимала свою должность с 2010 по начало августа 2016 года. Черевченко оставил свой пост также в августе, успев взять с "Локо" Кубок страны.

– Что бы ни говорили, при Смородской был определенный результат – Кубок выиграли, заняли третье место, выступали в еврокубках, - подчеркнул Черевченко. - А негатив… Не могу о нем однозначно говорить.

– Есть мнение, что именно вы спасли репутацию Смородской, взяв Кубок.

– Кубок мы выиграли для болельщиков. А спас или нет?.. Я же не спасатель. Мы делали свою работу.

– Вам было с ней комфортно работать?

– Ольга Юрьевна никогда не вмешивалась в мои дела.

– Ни разу не объясняла тактику или состав?

– Тактику – точно не требовалось. А состав, как и любому болельщику, Ольге Юрьевне был интересен. Но я ни разу не слышал от нее требования: "Этого футболиста – в основу!" (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Черевченко