09:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хайдар Алханов: "Самый качественный арбитраж в России был при Иванове"

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Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов подчеркнул, что с приходом Валентина Иванова на пост руководителя департамента судейства и инспектирования в судействе наметился большой прогресс. По его словам, при Иванове в России был самый качественный арбитраж.

- Ваше отношение к уходу Валентина Иванова?

- С его приходом в судействе наметился большой прогресс, не знаю, почему он принял решение уйти.

- Как оцените судейство в премьер-лиге в последние годы?

- Я давно в футболе и самый качественный арбитраж был при Иванове. Были ошибки, но таких явных, как в прежние годы, видеть не довелось. Не припомню, чтобы кого-то "убили". У каждой команды есть претензии к судьям, без нареканий не бывает. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Иди Ростову об этом расскажи. Вас то с Рамзанчиком никто засудить не решится.

09:53

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