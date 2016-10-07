Хайдар Алханов: "Самый качественный арбитраж в России был при Иванове"

Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов подчеркнул, что с приходом Валентина Иванова на пост руководителя департамента судейства и инспектирования в судействе наметился большой прогресс. По его словам, при Иванове в России был самый качественный арбитраж.

- Ваше отношение к уходу Валентина Иванова?

- С его приходом в судействе наметился большой прогресс, не знаю, почему он принял решение уйти.

- Как оцените судейство в премьер-лиге в последние годы?

- Я давно в футболе и самый качественный арбитраж был при Иванове. Были ошибки, но таких явных, как в прежние годы, видеть не довелось. Не припомню, чтобы кого-то "убили". У каждой команды есть претензии к судьям, без нареканий не бывает. (Сергей АСТАХОВ)