Григорий Иванов: "Видеофиксация гола избавит от спорных моментов"

Президент "Урала" Шамиль Газизов поддержал инициативу введения системы видеофиксации гола в РФПЛ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что генеральный директор "Зенита" и член правления РФПЛ Максим Митрофанов собирается поднять вопрос о ее введении уже на ближайшем заседании РФПЛ. Отметим, что установка системы видеофиксации на одном стадионе стоит примерно 300 000 долларов.

Напомним, что после матча 19-го тура с "Амкаром", завершившегося победой пермяков (1:0), тренеры и игроки "Зенита" раскритиковали судейство. В частности, их недовольство вызвал незасчитанный гол Луиша Нету в ворота пермяков.

– Видеофиксация гола нужна, – говорит Иванов. – Она станет полезным новшеством в футболе и избавит от многих спорных моментов. Во многих лигах ее планируют вводить, ведь спорные эпизоды были и в матчах других чемпионатов, сборных и Лиги чемпионов. Это одно из разумных решений, правда вводить хотят сразу, а на это нужны деньги. Если внедрять, то это надо сделать с нового сезона. На собрании лиги примем решение, которое устроит все команды.

– Снизит ли введение системы влияние человеческого фактора на исход матчей?

– Конечно, многое зависит от судей, которые не увидели гола. От их решений зависит судьба команд. Не только арбитры, но и футболисты тоже иногда ошибаются – с метра не попадают в ворота. Футбол – консервативный вид спорта, и правила не меняются уже много столетий, и всем это нравится. (Евгений БЕЛОУСОВ)