17:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Еськов получил "двойку" за матч "Зенит" – "Урал"

Суббота. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Урал" - 2:0. Алексей ЕСЬКОВ удалил трех игроков "Урала". Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Суббота. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Урал" - 2:0. Алексей ЕСЬКОВ удалил трех игроков "Урала". Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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Пятница. Уфа. "Уфа" - ЦСКА - 0:2. 2-я минута. Игорь АКИНФЕЕВ получает желтую, а не красную карточку за фол против Кехинде ФАТАИ.Арбитры не знают, как судить?

По информации "СЭ", инспектор матча Эдуард Малый выставил за работу Алексея Еськова в матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал" (2:0) оценку "неудовлетворительно". При этом, как стало известно, решения Еськова по удалениям футболистов "Урала" Бикфалви (61 минута), Павлюченко (61 минута) и Емельянова (86 минута) признаны верными.

В то же время неверным признано решение Еськова по неудалению Емельянова на 72-й минуте матча за фол против Смольникова – арбитр не показал вторую желтую карточку футболисту "Урала".

За комментариями "СЭ" обратился к главе департамента судейства и инспектирования Андрею Будогосскому.

– За что Еськову снижена оценка? – вопрос Будогосскому.

– Не даю комментарии по этому поводу. Эта информация является сугубо внутренней для департамента судейства и инспектирования.

– Но оценка неудовлетворительная?

– Не даю такой информации.

Судейство в субботнем матче 24-го тура "Зенит" - "Урал" (2:0) на новой арене "Санкт-Петербург" получилось скандальным. Арбитр из Москвы удалил трех игроков "Урала". (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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funyaka

Как же так, Орлов же пел что начальство им довольно!

17:25

другой читатель

Чудны дела твои.... из того, что написано, следует, что Еськов получил "неуд" за то, что мало выгнал уральцев :)

17:24