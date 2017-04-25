Еськов получил "двойку" за матч "Зенит" – "Урал"

По информации "СЭ", инспектор матча Эдуард Малый выставил за работу Алексея Еськова в матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал" (2:0) оценку "неудовлетворительно". При этом, как стало известно, решения Еськова по удалениям футболистов "Урала" Бикфалви (61 минута), Павлюченко (61 минута) и Емельянова (86 минута) признаны верными.

В то же время неверным признано решение Еськова по неудалению Емельянова на 72-й минуте матча за фол против Смольникова – арбитр не показал вторую желтую карточку футболисту "Урала".

За комментариями "СЭ" обратился к главе департамента судейства и инспектирования Андрею Будогосскому.

– За что Еськову снижена оценка? – вопрос Будогосскому.

– Не даю комментарии по этому поводу. Эта информация является сугубо внутренней для департамента судейства и инспектирования.

– Но оценка неудовлетворительная?

– Не даю такой информации.

Судейство в субботнем матче 24-го тура "Зенит" - "Урал" (2:0) на новой арене "Санкт-Петербург" получилось скандальным. Арбитр из Москвы удалил трех игроков "Урала". (Сергей ЕГОРОВ)