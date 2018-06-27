"Барселона" выбирает между Головиным и Эриксеном

Руководство "Барселоны" склоняется к варианту с приобретением полузащитника ЦСКА Александра Головина. Как сообщает El Mundo Deportivo, каталонцы выбирают между 22-летним россиянином и Кристианом Эриксеном из "Тоттенхэма". По мнению боссов "Барселоны", Головин более доступен с финансовой точки зрения, поэтому его покупка в приоритете.

По данным источника, представители "Барселоны" просмотрят Головина в игре 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией. Ранее они уже посещали некоторые матчи ЦСКА в Лиге чемпионов для просмотра хавбека.