Зуев - в "Крыльях Советов" до конца сезона

"Спартак" и "Крылья Советов" договорились о полугодичной аренде 20-летнего российского полузащитника Александра Зуева, информирует официальный сайт самарцев. Хавбек выступал за молодежную, вторую и основную команды красно-белых.

Игрок является чемпионом Европы в составе юношеской сборной России. По словам самого футболиста, он с удовольствием принял предложение.

– "Крылья" проявили заинтересованность во мне, и я с удовольствием принял это предложение. Хочу принести команде максимум пользы, да и мне есть, что доказывать самому себе, – отметил Зуев.