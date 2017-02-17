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Зуев - в "Крыльях Советов" до конца сезона

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"Спартак" и "Крылья Советов" договорились о полугодичной аренде 20-летнего российского полузащитника Александра Зуева, информирует официальный сайт самарцев. Хавбек выступал за молодежную, вторую и основную команды красно-белых.

Игрок является чемпионом Европы в составе юношеской сборной России. По словам самого футболиста, он с удовольствием принял предложение.

– "Крылья" проявили заинтересованность во мне, и я с удовольствием принял это предложение. Хочу принести команде максимум пользы, да и мне есть, что доказывать самому себе, – отметил Зуев.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14591

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