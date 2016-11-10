Знаете ли вы экзотических легионеров "Спартака"?

На просмотр в "Спартак", как сообщал "СЭ", приехали три африканских форварда - два из Ганы и один из Нигерии. "СЭ" составил тест для поклонников истории красно-белых начала века – смутного времени, когда в Тарасовку стали активно привозить легионеров, а сама команда перестала быть безоговорочным лидером нашего футбола.