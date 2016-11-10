14:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Знаете ли вы экзотических легионеров "Спартака"?

Знаете ли вы всех легионеров "Спартака"?
Знаете ли вы всех легионеров "Спартака"?
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На просмотр в "Спартак", как сообщал "СЭ", приехали три африканских форварда - два из Ганы и один из Нигерии. "СЭ" составил тест для поклонников истории красно-белых начала века – смутного времени, когда в Тарасовку стали активно привозить легионеров, а сама команда перестала быть безоговорочным лидером нашего футбола.

 
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КОММЕНТАРИИ (9)
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shpasic

если на всё ответить, то кем станешь - Рабинером?

15:16

паоло росси

только робсон был еще более-менее

15:11

паоло росси

негры все на одно лицо

15:08

ivus

Так же застрял в эпохе Карпина)

15:08

Русский

А про "мукунку - он хороший" и Грановского, который "перебегает этого, как там его, Карлоса", думаю, многие до сих пор помнят))))))

15:01

Promesov

PERFETTO (ОТЛИЧНО!) Вы в курсе всех историй того "Спартака".

14:54

Termin79

Я застрял в эпоху Карпина)))

14:49

Antoha1983

Ха. Я большинство из них даже и не помню. У меня: Ну и? Вы застряли в эпохе Карпина

14:49

Русский

GRAZIE (СПАСИБО!) Вы неплохо знаете хронику Смутного времени "Спартака"._____________________Ужас! Зачем я всё это помню??? ))))

14:47

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