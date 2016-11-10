Знаете ли вы экзотических легионеров "Спартака"?

На просмотр в "Спартак", как сообщал "СЭ", приехали три африканских форварда - два из Ганы и один из Нигерии. "СЭ" составил тест для поклонников истории красно-белых начала века – смутного времени, когда в Тарасовку стали активно привозить легионеров, а сама команда перестала быть безоговорочным лидером нашего футбола.
shpasic
если на всё ответить, то кем станешь - Рабинером?
15:16
паоло росси
только робсон был еще более-менее
15:11
паоло росси
негры все на одно лицо
15:08
ivus
Так же застрял в эпохе Карпина)
15:08
Русский
А про "мукунку - он хороший" и Грановского, который "перебегает этого, как там его, Карлоса", думаю, многие до сих пор помнят))))))
15:01
Promesov
PERFETTO (ОТЛИЧНО!) Вы в курсе всех историй того "Спартака".
14:54
Termin79
Я застрял в эпоху Карпина)))
14:49
Antoha1983
Ха. Я большинство из них даже и не помню. У меня: Ну и? Вы застряли в эпохе Карпина
14:49
Русский
GRAZIE (СПАСИБО!) Вы неплохо знаете хронику Смутного времени "Спартака"._____________________Ужас! Зачем я всё это помню??? ))))
14:47