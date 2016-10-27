Жулиану: "Кержаков не касался соперника"

Полузащитник "Зенита" Жулиану после поражения от "Анжи" (0:4) в матче 1/8 финала Кубка России отметил, что на ход игры повлияло удаление Михаила Кержакова, передает из Каспийска спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Футболист добавил, что матч премьер-лиги с "Томью" будет другим.
– Мы знали, что нас ждет трудная игра, и готовились к матчу, но соперник был лучше адаптирован к полю и знал, что нужно делать. Мы не могли контролировать мяч и ход игры. После пропущенного мяча мы пытались отыграться, пошли большими силами в атаку, затем Кержаков получил красную карточку, и мы пропустили еще раз. Конечно, вдесятером играть еще сложнее. Мы пытались, но, к сожалению, потерпели первое поражение в сезоне. Нам не нравится уступать вот так, поэтому мы должны работать и доказать, что это была случайность.
– Удаление голкипера сильно сказалось на игре?
– Да, конечно, в тот момент мы держали мяч, атаковали и пытались сравнять счет. Оно было не очень справедливо, поскольку Кержаков не касался соперника, а тот упал, и арбитр показал красную карточку. Такое случается, да, но, к сожалению, сегодня мы стали жертвами такого решения. Затем они играли лучше, чем мы.
– Впереди вас ждет матч с "Томью". Важно ли победить после такого поражения?
– Это будет совсем другой матч. Я здесь уже три месяца, мы проиграли впервые, и все говорят, что у нас небольшой спад. Я могу это понять – мы должны играть лучше и побеждать. Нас ждет домашний матч и мы должны его выиграть.
foreverCSKAforever
Перед Гаджибековым извинился. Так извинись и перед Кержаковым.
22:35
passerby
не хотелось бы, чтобы Жулиану оказался хамлом, футболист очень приличный, но похоже уже " осваивается" в нашей лиге ...
22:17
Коновалов
ЖУЛИАНУ: ко-ко-ко))) Почём опиум для народа(C) 12 стульев)))
21:48
SSergey
vmelk416 Доблестные судьи все пытаются отмазаться от матча со Спартаком, показать, что они честные. Только от этого ещё хуже открывается ситуация с судейством в РФ. Очень все это противно. 21:18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ага, у Спартака длинные руки, достанут везде!
21:43
Kirillyurrich
два дауна внизу...от чего отмазываться? от одного незафикс. фола? дебилоид...а уж про честность молчало бы свиное рыло
21:42
merniloskut
Как только бамжей начинают судить честно, они тут же сыпятся как картонные хибарки. Не сомневаюсь что с Томью опять всё будет по газпрёмовски!(((
21:34
vmelk416
Доблестные судьи все пытаются отмазаться от матча со Спартаком, показать, что они честные. Только от этого ещё хуже открывается ситуация с судейством в РФ. Очень все это противно.
21:18