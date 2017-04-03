"Зенит" сыграет на "Крестовском" с "Уралом" 23 апреля

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что стадион на Крестовском острове готов к проведению официальных матчей. По его словам, на арене 22 апреля пройдет фестиваль света, а 23 апреля – игра чемпионата России с участием "Зенита".

Напомним, что даты проведения матчей чемпионата России известны только до 23-го тура включительно. В нем 16 апреля "Зенит" сыграет в гостях со "Спартаком". В 24-м туре питерцы дома примут "Урал", однако точная дата и время проведения этой встречи еще официально не утверждены РФПЛ.

– Строители со стадиона ушли, арена готовится к проведению Фестиваля света 22.04 и официального матча "Зенита", запланированного на 23.04, – написал Албин в своем "Твиттере".