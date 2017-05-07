"Зенит" проиграл "Тереку", "Спартак" стал чемпионом

"Зенит" на своем поле в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку". Единственный гол на 65-й минуте встречи забил нападающий Аблай Мбенг.
Этот результат сделал "Спартак" чемпионом России-2016/17, за три тура до окончания отрыв красно-белых от ЦСКА – 10 очков, от "Зенита" – 11.
Это был второй тестовый матч на арене "Санкт-Петербург" в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017.
Чемпионат России
Премьер-лига
27-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Терек" (Грозный) – 0:1 (0:0)
Гол: Мбенг, 65 (0:1).
"Зенит": Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Жирков, Хави Гарсия, Юсупов, Жулиану, Шатов, Дзюба (Кержаков, 83), Данни (Молло, 70).
"Терек": Городов, Уциев, Родолфу, Семенов, Анхель, Мохаммади, Лебеденко (Торже, 66), Кузяев (Грозав, 81), Пирис, Иванов, Мбенг (Садаев, 76).
Предупреждения: Мохаммади, 27. Шатов, 70.
Удаление: Шатов, 90+6.
Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха), Колосков (Уфа), Назаров (Невинномысск).
7 мая. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург Арена".
Трансляция матча "Зенит" – "Терек"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcterek#НашФутбол #РФПЛ. 27-й тур. #ЗенитТерек 0:1 65' Аблае Мбенг pic.twitter.com/hYawUIVVhr– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 7 мая 2017 г.
Pimen
Луческу сильный тренер, но не для Зенита он. Команда, видится, не принимает ни личность тренера, ни его игровых идей. Отрабатывают трудовую повинность на поле, как раньше по приговору суда работали зека на стройках народного хозяйства. Ни одного светлого пятнышка, бессмысленное "броуновское" движение, но зато с мячом!
21:59
xueks
какая же слабая лига нынче, газовые без 3 удалений выиграть не могут, конские которые даже с пельменем выносили пищевик, краснодар который всякому г сливает
21:50
dintos
Неуважаемый производственник,это вы не знаете,что такое порядочность.И не стоите даже мизинца Бышовца.
21:46
Vorlod
Полная импотенция . Толи румына сливают , толи Спартаку свинью решили подложить . И никакой лиги чемпионов им не надо .
21:41
Rastan
А поле,поглотившее немеренные миллиарды, было,как и ожидалось,вопреки оптимистичным заявлениям чиновников, в УЖАСНЕЙШЕМ состоянии!
21:40
SP2
Бышовца не приглашают просто потому, что он независим. И никогда не будем следовать "советам" всяких экспертов, журналистов и прочей московской околофутбольной общественности... Что очень раздражает эту самую общественность...
21:38
van der sar
Вообще-то "Зенит" должен был побеждать с крупным счётом,но поле "Распил-Арены" подвело,кочки да песок. За Отчизну обидно.
21:36
В.Коваль
rusfed 2.0 Этот стадион ФК Газпром карму лет на 15 минимум теперь испортил 21:25----------почему на 15? разве у Зенита через 15 лет 95- летие?
21:32
Производственник
fedor pavlovitsh Производственник, я не в том смысле, что Бышовец хороший, лучше уж его, чем Луческу. У нас есть свои пенсионеры, которые стоят гораздо дешевле. 21:24 ============================================================= уважаемый коллега Бышевец не знает,что такое порядочность,не зря этого мерзавца последние 100 лет никуда не приглашают
21:32
fedor pavlovitsh
Вернуть Халка, Денисова, Широкова и Аршавина. Поменять тренера, вновь пригласить Адвоката и игра у команды будет совсем другой.
21:30
Thomas_Boy
просто бугага (с).
21:29
В.Коваль
Bel14 игры нет, поля нет, тренера нет, команды нет. 21:23////////денег нет....
21:29
Thomas_Boy
.
21:29
Thomas_Boy
serzheo _________ На второе лигочемпионское место, Серж.))) А вы пылите в ЛЕ. С такой игрой там самое место.
21:28
Производственник
Реал купил 16 летнего бразильца за 67 миллионов долларов,испанцы не вомущаютс,так как знают купли для Зенита,чтобы местные бармалеи не визжали
21:28
SP2
Бышовец вообще с лёгкостью Спартак и Терек с любым составом обыграл бы! А из наших - даже Зонин лучше Луческу!!! Позвать Зонина, Бирюкова в помощь, чтобы доходчиво доводил до игроков слова тренера. И то в сто раз лучше будет!!!
21:27
вояка
Поле конечно же ... просто ужас!!! Видимо пока президент страны самолично не займётся всей этой бодягой со стройкой новой арены питера - толку не будет. А по игре и сказать-то особо нечего; на огороде не шибко здорово комбинировать внизу, а у грозного в обороне столбы не хуже дзюбы оказывается.......похоже в квалификации ЛЧ никто не хочет играть ..... во всяком случае такое впечатление складывается.
21:25
rusfed 2.0
Этот стадион ФК Газпром карму лет на 15 минимум теперь испортил
21:25
Bel14
игры нет, поля нет, тренера нет, команды нет!!!
21:25
SP2
Ещё Маурисиу и Джорджевич. Уже 14 игроков!
21:25
fedor pavlovitsh
Производственник, я не в том смысле, что Бышовец хороший, лучше уж его, чем Луческу. У нас есть свои пенсионеры, которые стоят гораздо дешевле.
21:24
Bel14
игры нет, поля нет, тренера нет, команды нет.
21:23
armi
1. Цыган с бомжами славно обос**лись! Маладцы грозненцы!!!!!!! 2. А здешний С-Э самыми мелкими буковками печатает это. Знать болит сердечко за болотных.
21:22
SP2
Что делает в основе Зенита Жирков? Почему не играет Чернов, спасший Зенит в игре с Анжи? Почему Кришито играете центре? Что за безумная идея? Почему не играют Мак и Кержаков? Почему тренер не видит бестолковость игры Данни? Зачем Зениту Дзюба, Шатов и Кокорин?? Им нет никакого дела ни до Зенита ни до Петербурга. Убрать всех лишних и блатных. Поставить Бабурина, Анюкова, Смольникова, Чернова, Кришито, Мака, Жулиано, Кержакова, вернуть Гасилина и Денисова, Хави Гарсия игры точно не испорти тоже. Данни на замену. Уже 12 человек. Зато хотя бы Команда будет!
21:22
zoolord
Игрочишка посмотри на наш трофей!!! Может потрогать разрешат!!! Ты же что-нибудь выиграть хотел!!!
21:21
Rastan
...оформившей..,извиняюсь за ошибки - эмоции...
21:21
serzheo
Thomas_Boy____Ой, Том, ты -то куда со своим ГВК?
21:20
Rastan
Терек с заслуженной победой, оформифшей чемпионство Спартака! Сам я, давний и стойкий болельщик московского Торпедо,легендарной команды,уверен временно покинувшей "высшее футбольное общество". В силу разных причин,симпатизирую сейчас ЦСКА. Всегда мне нравился прежний,не газпромовский Зенит,с его яркими футболистами.Очень хочу верить в "истинное возрождение" этой команды. Сегодняшняя игра, очередной раз доказала и показала РЕАЛЬНЫЙ уровень псевдозвёзд, Шатова и Смольникова,выделявшихся на поле только своими кокетливыми,пижонскими,якобы "звёздными" гетрочкими-носочками.Особо хочется выделить вратаря Лунёва,являющегося единственным светлым пятном основного состава(в этой игре ),сегодняшнего,газпромовского Зенита...
21:19
LTZ
А что? Газпром недокупил на этот раз, или на Тэрэк магия Газпрома не действует? Там свой маг во главе что ли? Который "Судья продажная..."
21:19
Помощник Президента
Хуже нынешнего Зенита я давно не видел. Хуже поля тоже.
21:19