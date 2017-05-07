"Зенит" проиграл "Тереку", "Спартак" стал чемпионом

"Зенит" на своем поле в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку". Единственный гол на 65-й минуте встречи забил нападающий Аблай Мбенг.

Этот результат сделал "Спартак" чемпионом России-2016/17, за три тура до окончания отрыв красно-белых от ЦСКА – 10 очков, от "Зенита" – 11.

Это был второй тестовый матч на арене "Санкт-Петербург" в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017.

Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Терек" (Грозный) – 0:1 (0:0)

Гол: Мбенг, 65 (0:1).

"Зенит": Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Жирков, Хави Гарсия, Юсупов, Жулиану, Шатов, Дзюба (Кержаков, 83), Данни (Молло, 70).

"Терек": Городов, Уциев, Родолфу, Семенов, Анхель, Мохаммади, Лебеденко (Торже, 66), Кузяев (Грозав, 81), Пирис, Иванов, Мбенг (Садаев, 76).

Предупреждения: Мохаммади, 27. Шатов, 70.

Удаление: Шатов, 90+6.

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха), Колосков (Уфа), Назаров (Невинномысск).

7 мая. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург Арена".

Трансляция матча "Зенит" – "Терек"