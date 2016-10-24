21:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" победил "Оренбург"
и догнал "Спартак"

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Оренбург" - 1:0. "Зенит" догнал "Спартак" в турнирной таблице РФПЛ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Оренбург" - 1:0. "Зенит" догнал "Спартак" в турнирной таблице РФПЛ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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"Зенит" на своем поле в матче 11-го тура чемпионата России обыграл "Оренбург". Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Роберт Мак. В турнирной таблице премьер-лиги "Зенит" догнал "Спартак" – у обеих команд по 25 очков после 11 встреч.

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Оренбург" – 1:0 (1:0)

Гол: Мак, 17.

"Зенит": М.Кержаков, Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Чернов (Юсупов, 46), Хави Гарсия, Жулиану, Витсель, Кокорин, Дзюба (А.Кержаков, 64), Мак (Могилевец, 69).

"Оренбург": Гутор, Малых, Ойеволе, Андреев, Полуяхтов, Коронов, Афонин, Георгиев, Померко (Воробьев, 74), Нехайчик (Батов, 82), Делькин (Ефремов, 65).

Предупреждения: Коронов, 42. Хави Гарсия, 68. Юсупов, 81. Воробьев, 85.

Судьи: НИКОЛАЕВ, Деушев (оба Москва), Лунев (Новосибирск).

24 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Зенит" – "Оренбург"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 11-й тур

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КОММЕНТАРИИ (39)
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Дузер

Победители АЕКа расхрюкались дружно)

22:11

Дузер

Айртон ты бы петух вообще не кукарекал,чмока за щекой в три причмока)Я вижу в свинарнике сегодня день открытых дверей,хрякам и свиноматкам разрешили вылезти из лоханей с помоями? )

22:10

shms

Вперед, Зенит, к победе в чемпионате. В Лиге чемпионов одна тоска без вас

22:09

Дузер

Бен Ричардс что бы чувствовать запах ваших свинот не надо хорошее обоняние,от вас разит во всех уголках страны помоями,а от таких как ты с митяйкой и подавно)

22:08

rams

Понтярщики херовы,позорники тупые...!!!! Как ТАК можно играть на своём поле с командой из подвала??? Чудом вас не нахлобучили...Вся игра свелась к...дай я попробую пройти,дайте мне всех обвести и забить..Даже поздравлять не хочется.... Трахнут вас с такой игрой,ой трахнут....и правильно...чемпионы херовы!!!!

22:05

Дузер

Митяй Антибомж одеколон выжрал поди,какой ник полудурок?иди валенок в хлев к друзьям и хрюкай дальше)))Есть московские свиньи,а ты порося с переферии))))Так,что нежно подмывай попец скоро опять от цска будет вам анальное порево!

22:05

честный человечишко

Кстати, ещё. Прочитал комменты. Единственная пока свинота - некий Дузер...

22:04

Бен Ричардс

Дезер.У тебя серьёзная проблема с обонянием, сынок. Что, болеешь?

22:03

Айртон

Смоллет, отдай долг, который проспорил!)) Ты не Дузер, ты Лузер!))

22:02

честный человечишко

Смотрел. Видел. Понимал - смешно. Не смеялся.

22:01

Митяй Антибомж

Алёша Тангуев, фуфлыжник, ты таки последовал моему совету и сменил ник )) Но фуфло дырявое всё равно за километр видно ))

21:59

нет желтухе!

доставляют свиные рассуждения, особенно на фоне игр с Арсеналом и Крыльями.

21:59

Дузер

Свинота самое время НЫТЬ и про вселенский заговор скулить))

21:59

Дузер

Митяй Антибомж как же митяйка так?А твой наглый дог с алкашом у новосибирского ларька?Когда обещал одеколон с ним на двоих выпить,а выжрал ты в одну харю))))Свинявочка иди проспись)))

21:56

Cantоna13

Очень красиво Оренбург играл в "как бы чего не вышло")) На всякий случай не стали напрягать Кержакова, кстати с очередным сухарем его, молодец. Прикольно вспоминать как свои оренбургские попки разорвали себе в матче со Спартаком, как драться лезли, в кость играли и сравнивать с сегодняшним спектаклем.))

21:54

Дузер

Бен Ричардс с душком зрелище в субботу было в Екатеринбурге,где свинота отскочила!Думал свинтус Зенит очки потеряет?Обломись хрюшка и готовься к хорошей порке от коней как обычно)))К вашему любимому осеннему свино*бу)))

21:54

Нефан1

Ну что ж, 4 очка отрыва от ЦСКА есть. Остается дождаться, когда "сельскохозяйственное" дерби завершится вничью и чемпионат можно закрывать - таблица будет иметь правильный вид.

21:53

Ю.Ю.

Да как у вас только язык поворачивается обвинять Оренбург в договорняке. Запомните, спартаковцы (даже бывшие, как главный тренер Оренбурга) никогда и никому не продаются.

21:53

Andrei777777

Зенит - с очередной победой ! Пусть завистники злобствуют и портят свое здоровье .

21:52

Митяй Антибомж

Давно не видел таких галимых догов. Стыдобища.

21:50

зенит-супер-чемпион

великий и могучий поставил раком газовик. вперед зенит. вперед к новым победам

21:48

serzheo

П_о_в_а_р___ Вешайтесь Москва. Не все же Вам ГВК и Спам 90-х. И к слову учтите - Зенит в Финансовом плюсе и прикупить пару Халков проблем не составит. Вешайтесь.

21:45

Бен Ричардс

Легко на классе? Не делайте мне смешно. Позорнейшая "победа" даже не с душком. Весь второй тайм Газовик-2 старательно запарывал любыеммалейшие шансы для обострения игры, отдавал мячи около своей штрафной, делал все, чтобы Газовик-1 взял три очка. Это даже не договорняк, это гораздо хуже.

21:43

Adios Аmigos R.

Кержаков сегодня доказал, что он лучше Лодыгина, так что не вижу смысла в покупке Селихова.

21:43

Привет от дилетанта!

Айртон Даже буки сняли матч с линии.)) 21:37 ---------------------------- Не успел хату поставить??

21:42

199

Слили!

21:40

Айртон

Даже буки сняли матч с линии.))

21:37

Привет от дилетанта!

П_о_в_а_р Грустно.((( Докатились. Как жидь? 21:35 ------------------ +100500 До чего только не опустятся, чтобы унизить народную команду.((

21:37

merniloskut

Перекачали газ из одного резервуара в другой. Всего делофф! Почему УЕФА допускает подобное издевательство в плане спонсорства???

21:36

П_о_в_а_р

Грустно.((( Докатились. Как жидь?

21:35

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ