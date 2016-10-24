"Зенит" на своем поле в матче 11-го тура чемпионата России обыграл "Оренбург". Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Роберт Мак. В турнирной таблице премьер-лиги "Зенит" догнал "Спартак" – у обеих команд по 25 очков после 11 встреч.
Чемпионат России
Премьер-лига
11-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Оренбург" – 1:0 (1:0)
Гол: Мак, 17.
"Зенит": М.Кержаков, Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Чернов (Юсупов, 46), Хави Гарсия, Жулиану, Витсель, Кокорин, Дзюба (А.Кержаков, 64), Мак (Могилевец, 69).
"Оренбург": Гутор, Малых, Ойеволе, Андреев, Полуяхтов, Коронов, Афонин, Георгиев, Померко (Воробьев, 74), Нехайчик (Батов, 82), Делькин (Ефремов, 65).
Предупреждения: Коронов, 42. Хави Гарсия, 68. Юсупов, 81. Воробьев, 85.
Судьи: НИКОЛАЕВ, Деушев (оба Москва), Лунев (Новосибирск).
24 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
Дузер
Победители АЕКа расхрюкались дружно)
22:11
Дузер
Айртон ты бы петух вообще не кукарекал,чмока за щекой в три причмока)Я вижу в свинарнике сегодня день открытых дверей,хрякам и свиноматкам разрешили вылезти из лоханей с помоями? )
22:10
shms
Вперед, Зенит, к победе в чемпионате. В Лиге чемпионов одна тоска без вас
22:09
Дузер
Бен Ричардс что бы чувствовать запах ваших свинот не надо хорошее обоняние,от вас разит во всех уголках страны помоями,а от таких как ты с митяйкой и подавно)
22:08
rams
Понтярщики херовы,позорники тупые...!!!! Как ТАК можно играть на своём поле с командой из подвала??? Чудом вас не нахлобучили...Вся игра свелась к...дай я попробую пройти,дайте мне всех обвести и забить..Даже поздравлять не хочется.... Трахнут вас с такой игрой,ой трахнут....и правильно...чемпионы херовы!!!!
22:05
Дузер
Митяй Антибомж одеколон выжрал поди,какой ник полудурок?иди валенок в хлев к друзьям и хрюкай дальше)))Есть московские свиньи,а ты порося с переферии))))Так,что нежно подмывай попец скоро опять от цска будет вам анальное порево!
22:05
честный человечишко
Кстати, ещё. Прочитал комменты. Единственная пока свинота - некий Дузер...
22:04
Бен Ричардс
Дезер.У тебя серьёзная проблема с обонянием, сынок. Что, болеешь?
22:03
Айртон
Смоллет, отдай долг, который проспорил!)) Ты не Дузер, ты Лузер!))
22:02
честный человечишко
Смотрел. Видел. Понимал - смешно. Не смеялся.
22:01
Митяй Антибомж
Алёша Тангуев, фуфлыжник, ты таки последовал моему совету и сменил ник )) Но фуфло дырявое всё равно за километр видно ))
21:59
нет желтухе!
доставляют свиные рассуждения, особенно на фоне игр с Арсеналом и Крыльями.
21:59
Дузер
Свинота самое время НЫТЬ и про вселенский заговор скулить))
21:59
Дузер
Митяй Антибомж как же митяйка так?А твой наглый дог с алкашом у новосибирского ларька?Когда обещал одеколон с ним на двоих выпить,а выжрал ты в одну харю))))Свинявочка иди проспись)))
21:56
Cantоna13
Очень красиво Оренбург играл в "как бы чего не вышло")) На всякий случай не стали напрягать Кержакова, кстати с очередным сухарем его, молодец. Прикольно вспоминать как свои оренбургские попки разорвали себе в матче со Спартаком, как драться лезли, в кость играли и сравнивать с сегодняшним спектаклем.))
21:54
Дузер
Бен Ричардс с душком зрелище в субботу было в Екатеринбурге,где свинота отскочила!Думал свинтус Зенит очки потеряет?Обломись хрюшка и готовься к хорошей порке от коней как обычно)))К вашему любимому осеннему свино*бу)))
21:54
Нефан1
Ну что ж, 4 очка отрыва от ЦСКА есть. Остается дождаться, когда "сельскохозяйственное" дерби завершится вничью и чемпионат можно закрывать - таблица будет иметь правильный вид.
21:53
Ю.Ю.
Да как у вас только язык поворачивается обвинять Оренбург в договорняке. Запомните, спартаковцы (даже бывшие, как главный тренер Оренбурга) никогда и никому не продаются.
21:53
Andrei777777
Зенит - с очередной победой ! Пусть завистники злобствуют и портят свое здоровье .
21:52
Митяй Антибомж
Давно не видел таких галимых догов. Стыдобища.
21:50
зенит-супер-чемпион
великий и могучий поставил раком газовик. вперед зенит. вперед к новым победам
21:48
serzheo
П_о_в_а_р___ Вешайтесь Москва. Не все же Вам ГВК и Спам 90-х. И к слову учтите - Зенит в Финансовом плюсе и прикупить пару Халков проблем не составит. Вешайтесь.
21:45
Бен Ричардс
Легко на классе? Не делайте мне смешно. Позорнейшая "победа" даже не с душком. Весь второй тайм Газовик-2 старательно запарывал любыеммалейшие шансы для обострения игры, отдавал мячи около своей штрафной, делал все, чтобы Газовик-1 взял три очка. Это даже не договорняк, это гораздо хуже.
21:43
Adios Аmigos R.
Кержаков сегодня доказал, что он лучше Лодыгина, так что не вижу смысла в покупке Селихова.
21:43
Привет от дилетанта!
Айртон Даже буки сняли матч с линии.)) 21:37 ---------------------------- Не успел хату поставить??
21:42
199
Слили!
21:40
Айртон
Даже буки сняли матч с линии.))
21:37
Привет от дилетанта!
П_о_в_а_р Грустно.((( Докатились. Как жидь? 21:35 ------------------ +100500 До чего только не опустятся, чтобы унизить народную команду.((
21:37
merniloskut
Перекачали газ из одного резервуара в другой. Всего делофф! Почему УЕФА допускает подобное издевательство в плане спонсорства???
21:36
П_о_в_а_р
Грустно.((( Докатились. Как жидь?
21:35