"Зенит" на своем поле в матче 11-го тура чемпионата России обыграл "Оренбург". Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Роберт Мак. В турнирной таблице премьер-лиги "Зенит" догнал "Спартак" – у обеих команд по 25 очков после 11 встреч.

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Оренбург" – 1:0 (1:0)

Гол: Мак, 17.

"Зенит": М.Кержаков, Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Чернов (Юсупов, 46), Хави Гарсия, Жулиану, Витсель, Кокорин, Дзюба (А.Кержаков, 64), Мак (Могилевец, 69).

"Оренбург": Гутор, Малых, Ойеволе, Андреев, Полуяхтов, Коронов, Афонин, Георгиев, Померко (Воробьев, 74), Нехайчик (Батов, 82), Делькин (Ефремов, 65).

Предупреждения: Коронов, 42. Хави Гарсия, 68. Юсупов, 81. Воробьев, 85.

Судьи: НИКОЛАЕВ, Деушев (оба Москва), Лунев (Новосибирск).

24 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Зенит" – "Оренбург"