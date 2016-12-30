"Зенит" объявил о трансфере Цаллагова

Пресс-служба "Зенита" объявила о переходе полузащитника "Крыльев Советов" Ибрагима Цаллагова. Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на три с половиной года. Ранее "СЭ" уже сообщал, что футболист самарцев переберется в Санкт-Петербург до конца календарного года.
"Зенит" приветствует Ибрагима в Санкт-Петербурге и желает новых побед вместе с сине-бело-голубыми", – говорится в сообщении пресс-службы.
Дмитрий Шляхтин: "Зенит" мог забрать Цаллагова летом бесплатно, но решил заплатить за него сейчас"
Официально: Ибрагим Цаллагов перешел в "Зенит" ✍– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 30 декабря 2016 г.
Соглашение с новичком сине-бело-голубых рассчитано на 3,5 года.https://t.co/MeAty5qUxq pic.twitter.com/lwOCsU6zYr
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/12/30/ibragim-tsallagov-prisoedinilsya-k-zenitu/
asc0002
Удачи, Ибра! Надеемся, у тебя все получится.
14:18
LemieuxMario
чурбан)))
14:18
_sport1_
Зачем он нам?? в дубле есть люди сильнее... Это ппц.
14:12
Нубяшка
мда...
14:04