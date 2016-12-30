"Зенит" объявил о трансфере Цаллагова

Пресс-служба "Зенита" объявила о переходе полузащитника "Крыльев Советов" Ибрагима Цаллагова. Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на три с половиной года. Ранее "СЭ" уже сообщал, что футболист самарцев переберется в Санкт-Петербург до конца календарного года.

"Зенит" приветствует Ибрагима в Санкт-Петербурге и желает новых побед вместе с сине-бело-голубыми", – говорится в сообщении пресс-службы.

Дмитрий Шляхтин: "Зенит" мог забрать Цаллагова летом бесплатно, но решил заплатить за него сейчас"