13:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" объявил о трансфере Цаллагова

Ибрагим ЦАЛЛАГОВ. Фото ФК "Зенит"
Ибрагим ЦАЛЛАГОВ. Фото ФК "Зенит"
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Пресс-служба "Зенита" объявила о переходе полузащитника "Крыльев Советов" Ибрагима Цаллагова. Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на три с половиной года. Ранее "СЭ" уже сообщал, что футболист самарцев переберется в Санкт-Петербург до конца календарного года.

"Зенит" приветствует Ибрагима в Санкт-Петербурге и желает новых побед вместе с сине-бело-голубыми", – говорится в сообщении пресс-службы.

Дмитрий Шляхтин: "Зенит" мог забрать Цаллагова летом бесплатно, но решил заплатить за него сейчас"

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http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/12/30/ibragim-tsallagov-prisoedinilsya-k-zenitu/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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asc0002

Удачи, Ибра! Надеемся, у тебя все получится.

14:18

LemieuxMario

чурбан)))

14:18

_sport1_

Зачем он нам?? в дубле есть люди сильнее... Это ппц.

14:12

Нубяшка

мда...

14:04

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